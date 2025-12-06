Электроника: Future Technologies открыла в Новосибирске производство волоконно-оптических трансиверов по технологии chip-on-board

MForum.ru
В конце ноября 2025 года компания запустила цех по производству волоконно-оптических трансиверов по технологии chip-on-board (COB). В рамках этого метода упаковки, кристалл без собственного корпуса устанавливается непосредственно на печатную плату (эта технология позволяет производить трансиверы вплоть до 400G). Установленный кристалл защищают специальным герметиком («каплей»). Считается, что СОВ позволяет обеспечить хороший теплоотвод, а также экономит место на плате и упрощает/удешевляет производство.
источник фото - сайт компании Future Technologies
По заявлению компании, на ее продукцию приходится порядка 40-45% российского рынка в-о трансиверов. С запуском нового цеха, компания надеется поднять эту долю до 70%.
Future Technologies (FT) выполняет полный цикл производства – от разработки до сборки и тестирования готовых модулей. Ежемесячный объем производства – 30 тысяч единиц, открытие нового цеха удваивает производственные мощности.
Компания Future Technologies создана в Новосибирске в 2010 году, в 2017 году было запущено производство волоконно-оптических трансиверов. Бренд компании – ФайберТрейд. Это один из первых российских производителей SFP-модулей (один из распространенных видов волоконно-оптического трансиверов).
Другие участники рынка оптоволоконных трансиверов: ФТИ Оптроник (бренд Optronic) – производитель различных оптических трансиверов (SFP Copper, SFP, SFP+, XFP, SFP28, QSFP+, CFP, QSFP28, 1x9, GBIC, X2); T8 – компания, которая разработала ряд DWDM платформ и тоже занимается разработкой SFP/XSFP.
