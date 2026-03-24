Магистральная связь: МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile

24.03.2026, MForum.ru

МТС и China Mobile International подписали меморандум об организации трансграничного перехода по пропуску интернет-трафика на участке Пограничный (Приморский край) – Суйфэньхэ (КНР). Открытие перехода, расположенного в 200 км от Владивостока, позволит передавать данные по двум оптическим волокнам на 48 каналов со скоростью 200 Гбит/с в каждом (оборудование DWDM). Этот переход обеспечит шестой географически разнесенный маршрут пропуска трафика МТС в глобальный интернет.

Как сообщает компания, новый канал сократит задержки для пользователей Сибири и Дальнего Востока при доступе к азиатскому сегменту сети. Согласно планам МТС, к 2029 году доля пропуска трафика через переходы на востоке страны должна вырасти с нынешних 4% до 20% от общего объема зарубежного интернет-трафика в собственной сети оператора.

«Диверсификация маршрутов и разделение трафика между восточным и западным направлениями снизит нагрузку на магистральную сеть МТС, сократит задержки для пользователей российских регионов и обеспечит доступ не только к западному, но и к азиатскому сегменту интернета, который развивается бурными темпами. Открытие нового трансграничного перехода также улучшит доступность российских ресурсов для зарубежной аудитории. По мере роста взаимного потребления контента, МТС планирует довести к 2029 году долю пропуска трафика через переходы на востоке страны до 20% с нынешних 4% от общего объема зарубежного интернет-трафика в собственной сети», – отметила директор департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова.

