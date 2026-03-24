Магистральная связь: МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile

24.03.2026,
МТС и China Mobile International подписали меморандум об организации трансграничного перехода по пропуску интернет-трафика на участке Пограничный (Приморский край) – Суйфэньхэ (КНР). Открытие перехода, расположенного в 200 км от Владивостока, позволит передавать данные по двум оптическим волокнам на 48 каналов со скоростью 200 Гбит/с в каждом (оборудование DWDM). Этот переход обеспечит шестой географически разнесенный маршрут пропуска трафика МТС в глобальный интернет.
Как сообщает компания, новый канал сократит задержки для пользователей Сибири и Дальнего Востока при доступе к азиатскому сегменту сети. Согласно планам МТС, к 2029 году доля пропуска трафика через переходы на востоке страны должна вырасти с нынешних 4% до 20% от общего объема зарубежного интернет-трафика в собственной сети оператора.
«Диверсификация маршрутов и разделение трафика между восточным и западным направлениями снизит нагрузку на магистральную сеть МТС, сократит задержки для пользователей российских регионов и обеспечит доступ не только к западному, но и к азиатскому сегменту интернета, который развивается бурными темпами. Открытие нового трансграничного перехода также улучшит доступность российских ресурсов для зарубежной аудитории. По мере роста взаимного потребления контента, МТС планирует довести к 2029 году долю пропуска трафика через переходы на востоке страны до 20% с нынешних 4% от общего объема зарубежного интернет-трафика в собственной сети», – отметила директор департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова.
теги: магистральная связь МТС DWDM трансграничные переходы China Mobile
Публикации по теме:
20.01. МТС расширит пропускную способность трансграничного стыка на границе с Беларусью в 2.5 раза
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон
23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд
23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах
23.03. Бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV
23.03. МегаФон в Татарстане - сеть LTE в Казани получила дополнительные частоты
23.03. Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести
23.03. Суд оштрафовал заблокированный в РФ Telegram. В очередной раз
22.03. Поможет ли аттестация производства в борьбе с «переклейкой шильдиков»?
22.03. На платформе Авито начинают продавать SIM-карты от официальных магазинов операторов связи
24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены
24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов
23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»
23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA
20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro
20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне