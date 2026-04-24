Мобильная связь: МТС в Иркутской области - покрытие расширено поддержкой LTE900 на трассе «Байкал»

24.04.2026,
Как сообщает оператор, МТС установил дополнительное телеком-оборудование LTE-900 на девяти участках федеральной трассы «Байкал» от Иркутска до Байкальска. Скоростной интернет включён на отрезках в районе посёлка Андрияновская, смотровой площадки на Култукском перевале, в населённых пунктах Слюдянка, Байкальск, Култук. Протяжённость участка с почти непрерывным покрытием составила около 150 км.
«Трасса вошла в нашу программу развития сети в Приангарье, и мы запустили проект по покрытию высокоскоростным интернетом основного отрезка – от Иркутска до Байкальска. Ранее мы также обеспечили бесшовным покрытием LTE Байкальский тракт», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.
Трасса «Байкал» является ключевой магистралью, соединяющая Иркутск, Улан-Удэ и Читу, которая обеспечивает связь Сибири с Дальним Востоком, а также транспортную доступность для десятков местных населенных пунктов. Для нее характерны сложный горный рельеф и серпантины, что делает наличие покрытия сотовой связи критически важным.
