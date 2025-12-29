Развитие сетей: МТС в Иркутской области - российские базовые станции появились еще в 5 населенных пунктах Приангарья

MForum.ru
МТС объявила о запуске новых базовых станций отечественного производства в пяти населенных пунктах Иркутской области. В двух локациях мобильный интернет LTE появился впервые.
Базовые станции российского производителя Иртея в диапазоне LTE-800 устанавливают преимущественно в отдаленных локациях Приангарья, например, в селе Владимир Заларинского района и вблизи Падунского лесничества в Братском районе. Еще 3 российских БС были установлены для улучшения существующего покрытия LTE в деревне Заславская Балаганского района, а также в городах Братск и Саянск.
К началу 2025 года первую промышленную партию из 200 таких БС уже запустили в 37 регионах России на сети МТС, в том числе, в Иркутской области.
«Установка российских базовых станций – стратегическая задача по обеспечению технологического суверенитета. Это комплексный проект, который мы начали в прошлом году и уверенно продвигаем вперед, одновременно замещая импорт и повышая качество связи. Год назад мы уже запустили в Иркутской области новое оборудование в небольших населенных пунктах девяти районов региона, в том числе в Черемховском, Усольском, Братском, Боханском, Зиминском и других. В 2026 году мы планируем продолжить проект и установить еще десятки базовых станций в различных районах Приангарья», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.
Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 году в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.
