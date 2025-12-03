Развитие сетей: МегаФон в Иркутской области - оператор улучшил качество радиопокрытия и услуги связи в Ангарске

MForum.ru
03.12.2025,
МегаФон сообщает, что завершил модернизацию телеком-оборудования в городе и запустил новое оборудование на территории дачных товариществ, располагающихся вблизи развязки Московского тракта и дороги на Одинск. Максимальные скорость передачи данных здесь по данным оператора составляет около 100 Мбит/с.
Также в нескольких жилых кварталах города и соседнем Мегете специалисты оператора модернизировали уже существующее оборудование: переиспользовали частоты прежнего поколения для слоя LTE.
Работы направлены на улучшение качества связи и повышение интернет-скоростей, в результате большее количество устройств может одновременно подключаться к сигналу даже в периоды пиковой нагрузки на сеть.
«Ангарск – город-спутник Иркутска и важный экономический центр. Здесь суммарно проживают более 200 тысяч человек, развита социальная инфраструктура, работают производственные предприятия. Чтобы все жители смогли пользоваться современными сервисами на комфортных скоростях и стабильном соединении, мы регулярно развиваем телеком-сеть. Так, с начала года наши инженеры построили и модернизировали в Ангарске порядка 20 базовых станций», - прокомментировал директор МегаФона в Иркутской области Алексей Михайлов.

теги: развитие сетей МегаФон Иркутская область

