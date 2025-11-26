Развитие сетей: МегаФон в Иркутской области - в Братске проведена модернизация сети мобильной связи

26.11.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, специалисты компании провели в Братске модернизацию оборудования, а также рефарминг частот. Половина работ прошла в Центральном районе, где располагаются больницы, учебные и культурные заведения, государственные учреждения, множество кафе и магазинов, рынок и т.д. Другая часть модернизации коснулась жилых районов Падун, Бекей, Порожский, Чекановский и садовых товариществ рядом с Братской ГЭС.

Инженеры МегаФона включили дополнительные низкочастотные и высокочастотные диапазоны LTE и переиспользовали частоты 3G под LTE, что позволило увеличить скорости интернета, нарастить площадь и качество покрытия и ёмкость сети.

«Наши специалисты фиксируют систематический рост передачи данных в Братске. Так, за 2H2025 она увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 5% вырос голосовой трафик. Мы регулярно проводим модернизацию имеющихся базовых станций и строим новые, чтобы максимально удовлетворять спрос населения в качественных телеком-услугах», – прокомментировал директор МегаФона в Иркутской области Алексей Михайлов.

теги: развитие сетей МегаФон Иркутская область

