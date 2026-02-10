Мобильная связь: МегаФон в Иркутской области - сеть LTE модернизирована в населенных пунктах Куйтунского района

10.02.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о проведенных работах по модернизации сети LTE в четырех населенных пунктах Куйтунского района: Куйтуне, Усть-Каде, Каразее и Кундуе.

В Куйтуне, по данным пресс-службы оператора, стали выше доступные скорости интернета и выросла емкость сети. В Усть-Каде, Каразее и Кундуе расширена зона покрытия LTE.

«При составлении плана модернизации мы ориентируемся в первую очередь на реальные потребности наших клиентов. Во всех четырёх поселениях за прошлый год увеличились и количество абонентов, и интернет-трафик, и объём звонков. Поэтому было решено расширить технические возможности базовых станций, активируя дополнительные частотные диапазоны LTE. Кроме того, инженеры заменили оборудование, обеспечивающее голосовую связь», — отметил Алексей Михайлов, директор МегаФона в Иркутской области.

теги: МегаФон Иркутская область развитие сетей мобильная связь

