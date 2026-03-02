Мобильная связь: МегаФон запустил связь 4G/LTE в Игирме

02.03.2026, MForum.ru

Сотовая связь и мобильный интернет МегаФона впервые стали доступны жителям Игирмы Иркутской области, сообщает пресс-служба оператора. В посёлке развернуто телеком-оборудование, которое поддерживает сеть четвёртого поколения и обеспечивает скорости передачи данных до 30 Мбит/с. Покрытием обеспечена вся территория поселения.

«Появление сети в поселениях, где ранее она отсутствовала, — значимый шаг к устранению цифрового неравенства. Сейчас жители Игирмы могут рассчитывать на надёжное покрытие 4G — как в повседневной жизни, так и в серьёзных ситуациях, когда необходимо вызвать экстренные службы или обратиться к узкому медицинскому специалисту», — прокомментировал Алексей Михайлов, директор МегаФона в Иркутской области.

Кроме того, техническая служба оператора модернизировала оборудование в соседних Березняках, активировав дополнительный диапазон LTE. В результате увеличились интернет-скорости и ёмкость сети – большее количество устройств может подключаться к станции одновременно.

Игирма - рабочий поселок в Нижнеилимском районе, вблизи реки Илим при впадении реки Чёрной. В посёлке работают школа, больница и почтовое отделение. В поселке расположена железнодорожная станция Игирма на линии Усть-Илимск - Хребтовая. С укладки ветки и началась история поселка - в 1965-1966 годы, первый поезд прибыл на станцию Игирма в 1968 году. Ранее в районе существовала деревня Игирма, основанная в 1699 году, но с 1974 года она ушла под воду в связи с постройкой Усть-Илимского водохранилища.

теги: мобильная связь развитие сетей Иркутская область МегаФон

