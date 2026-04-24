Искусственный интеллект: Создатели DeepSeek утверждают, что новая версия китайского ИИ обошла ChatGPT и Gemini в существенных тестах

24.04.2026, MForum.ru

Речь идет о предварительных версиях модели DeepSeek-V4, которые получили значительные улучшения архитектуры, несколько режимов рассуждения и контекстное окно на 1 млн токенов.

Флагманская модель DeepSeek-V4 Pro - это 1.6 трлн параметров, версия DeepSeek-V4-Flash - компактная модель на 284 млрд параметров.

Обе модели поддерживают контекст на 1 млн токенов (порядка 750 тысяч слов). У моделей три режима логического мышления: без размышлений, высокий и максимальный.

Заявляется, что модель DeepSeek-V4 Pro-Max лидирует по производительности в тестах на программирование и математические вычисления в тестах Apex Shortlist (90.2!), и существенно сократила разрыв с ведущими моделями с закрытым исходным кодом в задачах рассуждений и агентного управления.

Впрочем, китайская модель отстает от американской Gemeni-3.1-Pro-High по общим знаниям и широкому рассуждению (57.9 против 75.6 в тесте SimpleQA Verified), а от GPT-5.4 в эффективности агентного управления (67.9 vs 75.1 в тесте Terminal Bench 2.0). Тем не менее, в отличие от «гигачатов», новый DeepSeek - это вполне конкурентная модель, если сравнивать с американскими.

Кому нужно больше деталей, их можно найти здесь - HugginFace

