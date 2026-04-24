Мобильная связь: Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor

24.04.2026, MForum.ru

Пакеты обновлений версий 16/17 доступны для загрузки и по заявлению компании обеспечивают пользователям смартфонов компании «десятки доработок, направленных на повышение качества съемки, удобства интерфейса и стабильности сетевых сервисов».

В частности, по данным компании, в составе обновлений: Улучшенный ИИ-автофокус, новый ИИ-алгоритм баланса белого. Минимальное разрешение снимков на основную и фронтальную камеры теперь составляет не менее 12–16 МП для всех форматов кадра (4:3, 16:9, полноэкранный, 1:1). Полнокадровый 64 Мп режим также улучшен, с полным сохранением разрешения около 9×7 тысяч точек.





Ключевым нововведением стала глубокая интеграция сервиса Google Lens («Объектив») непосредственно в приложение камеры. Теперь пользователи могут в один клик искать в интернете любые объекты, текст, достопримечательности или товары, просто наведя на них объектив смартфона.





Добавлена поддержка Wi-Fi Calling и VoLTE, соответствующие пункты появились в меню. Усовершенствована процедура удаления eSIM.





Устранены искажения звука при видеозаписи в ветреную погоду за счет обновления функции активного шумоподавления (ANC). Фронтальная камера теперь по умолчанию снимает без фильтров красоты (Beauty-фильтр отключен, его можно включить вручную).





Исправлена работа сенсорного управления (свайп вверх) в ряде приложений.





Проведена точная калибровка ползунка яркости дисплея и снижена в 2-3 раза минимальная громкость для комфортного использования в тихой обстановке.





Устранена проблема с предоставлением полномочий в магазине приложений RuStore.

© Алексей Бойко, MForum.ru

