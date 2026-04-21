Микроэлектроника: Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics

Американский производитель чипов Credo Technology Group Holding Ltd. объявил о приобретении израильского стартапа DustPhotonics. Стоимость сделки составляет $750 млн наличными и около 0,92 млн акций Credo (эквивалент примерно $124 млн). При достижении определенных финансовых показателей стартап получит дополнительные бонусы - до 3,21 млн акций (около $430 млн), что поднимет общую сумму потенциально до $1,3 млрд.
DustPhotonics привлек около $100 млн инвестиций, среди основных акционеров - Intel Capital и серийный технологический предприниматель Авигдор Виленц, который продал свою предыдущую компанию Galileo корпорации Marvell за $2,7 млрд.
Чем известна DustPhotonics?
DustPhotonics - бесфабричный разработчик, специализирующийся на кремниевых фотонных интегральных схемах (SiPho PIC).
Портфель компании включает чипы 400G, 800G и 1.6T, а дорожная карта обещает 3.2T. Эти PIC интегрируют все ключевые оптические функции на одном кристалле, что упрощает производство, повышает надежность и снижает затраты.
Продукция находит применение в оптических трансиверах для ИИ-кластеров ведущих гиперскейлеров, а также разрабатывается для технологий NPO (Optics) и CPO (Co-Packaged Optics).
В этом сегменте DustPhotonics конкурирует с такими участниками рынка как Broadcom, Cisco, Marvell, Innolight, Lumentum, NeoPhotonics и еще с рядом стратапов.
Что известно о покупателе
Компания Credo основана в 2008 году в Кремниевой долине. Специализация: создание высокоскоростных и энергоэффективных решений для подключения. В 2024–2025 году Credo заключила несколько сделок для вертикальной интеграции в сегмент фотонной оптики, включая Hyperlume (микросветодиодные интерконнекты) и CoMira Solution.
