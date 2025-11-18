Кремниевая фотоника: GlobalFoundries усиливает позиции в кремниевой фотонике покупкой сингапурской AMF

MForum.ru
Американская компания GlobalFoundries (GF), объявила о поглощении сингапурского производителя микросхем Advanced Micro Foundry (AMF). Сделка нацелена на ускоренное развитие технологий для ИИ-центров обработки данных. Об этом сообщает Reuters.
С этой покупкой GF претендует на позицию крупнейшего в мире производителя кремниевой фотоники. Кроме того, в Сингапуре планируется создать новый R&D центр.
GF уже работает со стартапами в этой области (например, с PsiQuantum). Технологией активно интересуются и гиганты вроде Nvidia, которая сотрудничает с TSMC для интеграции оптических соединений в свои сетевые чипы. В Кремниевой долине также появляются хорошо финансируемые стартапы: Ayar Labs, Celestial AI, Lightmatter.
«По мере того, как данные передаются быстрее, а рабочие нагрузки становятся сложнее, возможность передавать информацию с большей скоростью, точностью и энергоэффективностью становится основополагающей для центров обработки данных с ИИ», — Тим Брин, генеральный директор GlobalFoundries.
Ход Global Foundries – очередное подтверждение тому, что на сегодня кремниевая фотоника это уже не нечто, чем занята академическая наука, а растущее коммерческое направление, инвестиции в которое могут дать ощутимую отдачу уже сегодня.
