Микроэлектронка: МГТУ и ВНИИА начинают выпуск ФИС в режиме разделения пластины

20.03.2026, MForum.ru

Пока что это пилотный проект. МГТУ им. Баумана и ФГУП ВНИИА им. Духова открыли прием заявок на первый в России контрактный запуск производства фотонных интегральных схем (ФИС) по модели MPW (от англ. multi-project wafer), при которой на одной кремниевой пластине размещаются топологии разных заказчиков. Для российских научных групп проект полностью финансирует университет.

Технология

Техпроцесс на основе нитрида кремния (SiN). Потери полезного сигнала в волноводах составляют не более 0,05 дБ/см.

Толщина волноводного слоя - 220 нм, минимальный размер элементов - 70 нм, минимальные зазоры - 200 нм. Минимальная доступная площадь кристалла — 5×5 мм, при необходимости она может быть увеличена. Для внешних заказчиков выделят до 100 кристаллов с индивидуальными топологиями в формате GDS.

Как проектировать?

Пакет для проектирования включает уже отработанные командой фотоники кластера «Квантум Парк» элементы для длины волны 1550 нм:

  • одномодовые волноводы (типовые потери 0,05 дБ/см),
  • дифракционные решетки для ввода излучения,
  • элементы ввода в торец кристалла,
  • кольцевые микрорезонаторы,
  • Y-делители и сонаправленные делители 50:50,
  • термооптические модуляторы с частотой более 10 кГц.

Кто может участвовать

Заказы на производство смогут разместить научные группы Российской академии наук, университетов, отраслевые компании и стартапы, работающие в области интегральной фотоники. Научную экспертизу пилотного запуска обеспечивает РАН.

При наличии совместных научных интересов команда «Квантум Парка» готова сопровождать заказчиков на всех этапах — от физического моделирования и разработки топологии до изготовления и характеризации. Для наиболее перспективных проектов возможна оптоэлектронная сборка кристаллов.

Для чего могут быть использованы такие ФИС?

Применений достаточно немало: квантовые и высокопроизводительные вычисления, индустриальные и биосенсоры, телеком, твердотельные лидары, AR/VR-устройства.

Итого

Формат MPW заметно снижает порог входа для ученых и небольших компаний. Можно получать образцы разрабатываемых ФИС без капитальных затрат. Это поможет подготовить российских специалистов, которые освоили полный цикл разработки ФИС.

--

теги: микроэлектроника кремниевая фотоника ФИС режим разделения пластин Россия

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

