Мобильная связь: Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica

26.04.2026,
Участники проекта 5G-Baltics, а это ряд операторов из Литвы, Латвии и Эстонии, договорились о создании непрерывного покрытия 5G до конца 2027 года на трассе Via Baltica - вплоть до границы с Польшей в Калварии.
С апреля 2026 года началось развертывание необходимой инфраструктуры, включая развитие пассивной оптической инфраструктуры, что необходимо для качественного 5G. Особое внимание планируется уделить бесстыковости покрытия на границах балтийских стран.
5G вдоль трассы необходимо не ради моды, а для обеспечения автоматизированной мобильности и работы интеллектуальных транспортных систем. Впрочем, инфраструктура 5G пригодится и для обеспечения различных услуг вдоль всей автомагистрали.
Общая протяженность «коридора 5G», как ожидается, составит 663 км.
Проект софинансирует ЕС в рамках программы «Соединяя Европу», в размере 50% от оценки общей стоимости проекта в 16.5 млн евро.
