Анонсы: Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов

27.04.2026, MForum.ru

Poco выполнила обещание и расширила портфолио C-серии, представив смартфоны C81 и C81x. Оба устройства ориентированы на бюджетный сегмент и 4G-связь, но между ними есть несколько важных отличий.

Старшая модель Poco C81 базируется на процессоре Unisoc T7250 в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем 64 ГБ (расширяется microSD до 2 ТБ). Программное обеспечение — HyperOS 3 на базе Android 16. Poco обещает четыре крупных обновления Android и шесть лет патчей безопасности — отличный показатель для бюджетного смартфона.

Экран — 6.9-дюймовый HD+ LCD с частотой 120 Гц и типичной яркостью 800 нит. Фронтальная камера — 8 МП (в вырезе). Основная камера — двойная, 13 МП.

Аккумулятор — 6300 мАч с зарядкой 15 Вт и реверсивной 7.5 Вт (можно заряжать другие устройства). Защита — IP52 (несильные брызги, пыль). Экран поддерживает работу мокрыми пальцами. Боковой сканер отпечатков, USB-C, разъем 3.5 мм.

Цвета: Sunset Gold, Sky Blue, Elite Black. Цена Poco C81 с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти составит 10 999 индийских рупий (~$115).

Poco C81x — тот же C81, но с изменениями: другой дизайн, меньше оперативной памяти, чуть меньший и менее яркий экран, одна камера сзади и батарея скромнее.

Характеристики C81x включают в себя 3 ГБ ОЗУ, экран диагональю 6.88 дюйма и 650 нит яркости (вместо 800 нит у старшей модели), одиночную тыловую камеру 13 Мп и АКБ емкостью 5200 мАч (против 6300 мАч у старшей модели). В программной части – Android 15 с обещанием двух крупных обновлений Android и четырех лет патчей безопасности.

Цвета: Ice Blue и Crystal Black. Стоимость Poco C81x в конфигурации 3/64 ГБ составит 9 999 индийских рупий (~$105). Оба смартфона поступят в продажу в Индии на Flipkart с 27 апреля.

Poco C81 и C81x — пример четкого разделения: C81 для тех, кому нужна максимальная автономность и долгая поддержка ПО, а C81x — для тех, кто готов пожертвовать емкостью батареи, яркостью экрана и объемом RAM ради экономии 10 долларов.

C81 за 115 долларов выглядит очень привлекательно: 6300 мАч, 120 Гц, Android 16 из коробки и 6 лет обновлений. Это, пожалуй, одна из лучших инвестиций в бюджетном сегменте, если не нужен 5G.

C81x за 105 долларов — уже компромисс. Всего на 10 долларов дешевле, но покупатель теряет 1100 мАч батареи, 1 ГБ RAM, часть яркости экрана и два года обновлений ПО. Сомнительная экономия.

Оба телефона используют Unisoc T7250 — не самый быстрый чип, но для базовых задач (звонки, мессенджеры, YouTube) его достаточно. 4G-связь — осознанное ограничение: в Индии 5G есть не везде, а стоимость 5G-модема подняла бы цену.

Если Poco реально сможет обеспечить своевременные обновления (шесть лет — серьезное обещание для бюджетника), C81 может стать хитом продаж. А C81x, вероятно, останется в тени. Разница в цене слишком мала, чтобы выбирать урезанную версию.