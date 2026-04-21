ИТ: Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы

21.04.2026, MForum.ru

Своим видением поделился Денис Хлебородов, гендиректор и основатель Cloud X, познакомиться с ним можно в публикации газеты Ведомости. Ниже - моя краткая интерпретация этого видения.

К 2026 году сформировался разрыв – спрос на облака и ИИ в России растет на 25–30% в год, тогда как емкость ЦОДов прибавляет единицы процентов и зависит прежде всего от того, где удается получить мощности и насколько получается субсидировать высокую ключевую ставку ЦБ.

Российский рынок ЦОД составляют участники трех типов:

colocation-операторы – дата-центры, специализирующиеся на аренде размещений;

корпоративные и ведомственные ЦОД;

гиперскейлеры, предоставляющие масштабируемые облачные сервисы на основе распределенной сети крупных ЦОД.

Доля гиперскейлеров растет, доля корпоративных и ведомственных участников рынка снижается. По прогнозам, к 2030 году доля гиперскейлеров в мировой емкости достигнет 61% (сейчас 44%), тогда как доля корпоративных дата-центров снизится до 22% (сейчас 34%).

В сегменте гиперскейлеров формируется новая категория – Neocloud-гиперскейлеры, специализированные под ИИ-нагрузки, готовые предложить ИИ-суперкомпьютер как часть облака. Neocloud-гиперскейлеры строят высокопроизводительные сетевые фабрики, которые позволяют значительно удешевить перемещение больших объёмов данных внутри одного облачного региона – в отличие от передачи между разными ЦОДами или провайдерами.

Эти участники рынка могут предложить, например, обучение больших языковых моделей или их дообучение на своих данных. Экономика Neocloud-гиперскейлеров устойчива за счёт масштаба: капитальные и операционные затраты распределяются между широким портфелем клиентов и сервисов.

В ближайшие 5 лет в России ожидается появление как минимум трёх национальных Neocloud-гиперскейлеров, которые станут опорными инфраструктурными элементами цифровой экономики.

Новая модель типов участников может выглядеть так:

Neocloud-гиперскейлеры – площадки для плотной работы по созданию ИИ;

Near-edge ЦОДы (околограничные) – обслуживают инференс ИИ-моделей и сценарии, необходимые крупным корпоративным пользователям;

Edge ЦОДы (граничные) – выполнение локальных вычислений в интересах промышленности, телекома, транспорта, как правило, без передачи данных в облако.

Будут и другие уровни, вплоть до облачных модулей, размещенных на площадках конечных пользователей. Эти модули сохранят локальный контроль над критичными данными, но будут управляться из единого облачного контура, что обеспечит высокий уровень безопасности и автономности, а также широкий набор необходимых сервисов.

Существующие корпоративные и colocation-ЦОД смогут найти новую роль: обслуживать задачи в регулируемом контуре (КИИ, ГИС), становиться региональными облачными площадками в составе сети Neocloud-провайдера или выполнять узкоспециализированные граничные вычисления с низкой задержкой.

Оптимальным вариантом для бизнеса, который хочет оставаться конкурентоспособным в ближайшие пять лет, станет гибридная модель, когда опорная инфраструктура находится в облаке Neocloud-гиперскейлера, а собственные ЦОДы – это только часть системы в виде «приватного региона» или Edge-площадки, то есть локального ЦОД рядом с источниками данных.

