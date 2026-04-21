Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай

MForum.ru

21.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС запустил сеть в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай Александро-Заводского и Приаргунского округов. Мобильную связь и интернет получили более 200 жителей.

«Савво-Борзя и Верхний Тасуркай находятся в удалении от крупных населённых пунктов. В рамках программы по устранению цифрового неравенства мы подключили эти населённые пункты к сети МТС», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС запустил базовую станцию в селе Конкино Красночикойского округа, улучшил связь в сёлах Богомягково и Калга Шилкинского и Калганского округов.

--

теги: мобильная связь развитие сетей УЦН устранение цифрового неравенства МТС Забайкальский край

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

15.04. МТС в Забайкальском крае - покрытие LTE обеспечено базовой станцией в селе Конкино

10.04. МТС в Забайкальском крае расширил сеть LTE в трёх округах

19.03. МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет ускорен в посёлке Ясногорск

17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли

18.02. МТС в Забайкалье - обновлено оборудование сети LTE в поселке Ключевский

15.01. МТС в Забайкальском крае - новое качество мобильного интернета стало доступно жителям северной и восточной части Краснокаменска

19.12. МТС в Забайкальском крае - МТС улучшила покрытие в предновогодней Чите

15.12. МТС в Забайкалье - сеть 4G/LTE в селе Хохотуй стала поддерживать более высокие скорости доступа к мобильному интернету

04.12. МегаФон в Забайкальском крае - сеть модернизирована в Краснокаменске и Нерчинске

12.11. МТС в Забайкальском крае - оператор развернул сеть LTE в селе Кука

07.11. МТС в Забайкальском крае - компания модернизировала сеть LTE в поселке Агинское

24.10. МТС в Забайкальском крае - оператор обновил сеть LTE в крупных населенных пунктах Читинского округа

17.09. МТС в Забайкальском крае - включена сеть LTE в сёлах на границе с Китаем

04.09. МТС в Забайкальском крае - к LTE подключили село Иргень

12.08. В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data

06.08. МегаФон в Забайкальском крае - покрытие LTE появилось в Староцурухайтуе

02.07. МТС в Забайкальском крае - оператор провел модернизацию сети в Сретенске

18.06. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE расширена в пригороде Краснокаменска

05.06. МегаФон в Забайкальском крае - проведена перенастройка сети

15.05. Сеть LTE появилась в Агинском дацане Забайкальского края

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics

21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы

21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай

21.04. МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте

20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018

20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников

20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ

20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян

20.04. Китайские лидары научили различать цвета

20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?

20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1

20.04. И вновь об IMEI

20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию

19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"

19.04. Американский Comcast приостанавливает продажу тарифов с оплатой за гигабайт и обещает «премиальный объем данных» для пользователей своих «безлимитных» тарифов

Все статьи >>

Новости

21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней

21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл

21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro

21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины

20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски

20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы

20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч

17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD

17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч

16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий

16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K

16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250

15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше

15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км

15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7

14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий

14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля

14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма

13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий

13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: