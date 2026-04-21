Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай

MForum.ru
21.04.2026,
Как сообщает оператор, МТС запустил сеть в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай Александро-Заводского и Приаргунского округов. Мобильную связь и интернет получили более 200 жителей.
«Савво-Борзя и Верхний Тасуркай находятся в удалении от крупных населённых пунктов. В рамках программы по устранению цифрового неравенства мы подключили эти населённые пункты к сети МТС», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
Ранее МТС запустил базовую станцию в селе Конкино Красночикойского округа, улучшил связь в сёлах Богомягково и Калга Шилкинского и Калганского округов.
теги: мобильная связь развитие сетей УЦН устранение цифрового неравенства МТС Забайкальский край
