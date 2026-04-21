Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай

21.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС запустил сеть в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай Александро-Заводского и Приаргунского округов. Мобильную связь и интернет получили более 200 жителей.

«Савво-Борзя и Верхний Тасуркай находятся в удалении от крупных населённых пунктов. В рамках программы по устранению цифрового неравенства мы подключили эти населённые пункты к сети МТС», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС запустил базовую станцию в селе Конкино Красночикойского округа, улучшил связь в сёлах Богомягково и Калга Шилкинского и Калганского округов.

