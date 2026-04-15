Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае - покрытие LTE обеспечено базовой станцией в селе Конкино

Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае - покрытие LTE обеспечено базовой станцией в селе Конкино

15.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС запустил сеть LTE в селе Конкино Красночикойского округа Забайкальского края. Оборудование обеспечивает доступ к интернету на улицах Центральной, Партизанской, Горной, Кедровой и Приисковой, а также в доме культуры, школе, библиотеке и в фельдшерско-акушерском пункте. Более 200 жителей получили доступ к мобильному интернету.

«Конкино удалено от районного и краевого центров. Запуск базовой станции также обеспечивает работу системы видеонаблюдения и мониторинга лесных пожаров», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Работы в селе Конкино выполнены в рамках региональной программы устранения цифрового неравенства и государственно-частного партнёрства.

Историческая справка

Конкино основано в 1844 году купцом и золотопромышленником К.А. Конкиным. В середине XIX века он занимался поиском полезных ископаемых и был владельцем первой в Забайкалье драги.

