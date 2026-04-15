Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае - покрытие LTE обеспечено базовой станцией в селе Конкино

15.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС запустил сеть LTE в селе Конкино Красночикойского округа Забайкальского края. Оборудование обеспечивает доступ к интернету на улицах Центральной, Партизанской, Горной, Кедровой и Приисковой, а также в доме культуры, школе, библиотеке и в фельдшерско-акушерском пункте. Более 200 жителей получили доступ к мобильному интернету.

«Конкино удалено от районного и краевого центров. Запуск базовой станции также обеспечивает работу системы видеонаблюдения и мониторинга лесных пожаров», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко. Работы в селе Конкино выполнены в рамках региональной программы устранения цифрового неравенства и государственно-частного партнёрства. Историческая справка Конкино основано в 1844 году купцом и золотопромышленником К.А. Конкиным. В середине XIX века он занимался поиском полезных ископаемых и был владельцем первой в Забайкалье драги. -- теги: мобильная связь развитие сетей МТС Забайкальский край --

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

МТС в Забайкальском крае расширил сеть LTE в трёх округах

МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет ускорен в посёлке Ясногорск

МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли

МТС в Забайкалье - обновлено оборудование сети LTE в поселке Ключевский

МТС в Забайкальском крае - новое качество мобильного интернета стало доступно жителям северной и восточной части Краснокаменска

МТС в Забайкальском крае - МТС улучшила покрытие в предновогодней Чите

МТС в Забайкалье - сеть 4G/LTE в селе Хохотуй стала поддерживать более высокие скорости доступа к мобильному интернету

МегаФон в Забайкальском крае - сеть модернизирована в Краснокаменске и Нерчинске

МТС в Забайкальском крае - оператор развернул сеть LTE в селе Кука

МТС в Забайкальском крае - компания модернизировала сеть LTE в поселке Агинское

МТС в Забайкальском крае - оператор обновил сеть LTE в крупных населенных пунктах Читинского округа

МТС в Забайкальском крае - включена сеть LTE в сёлах на границе с Китаем

МТС в Забайкальском крае - к LTE подключили село Иргень

В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data

МегаФон в Забайкальском крае - покрытие LTE появилось в Староцурухайтуе

МТС в Забайкальском крае - оператор провел модернизацию сети в Сретенске

МТС в Забайкальском крае - сеть LTE расширена в пригороде Краснокаменска

МегаФон в Забайкальском крае - проведена перенастройка сети

Сеть LTE появилась в Агинском дацане Забайкальского края

МТС в Забайкальском крае - улучшена связь в населенных пунктах Приаргунского округа