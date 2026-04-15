Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае - покрытие LTE обеспечено базовой станцией в селе Конкино

15.04.2026,
Как сообщает оператор, МТС запустил сеть LTE в селе Конкино Красночикойского округа Забайкальского края. Оборудование обеспечивает доступ к интернету на улицах Центральной, Партизанской, Горной, Кедровой и Приисковой, а также в доме культуры, школе, библиотеке и в фельдшерско-акушерском пункте. Более 200 жителей получили доступ к мобильному интернету.
«Конкино удалено от районного и краевого центров. Запуск базовой станции также обеспечивает работу системы видеонаблюдения и мониторинга лесных пожаров», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
Работы в селе Конкино выполнены в рамках региональной программы устранения цифрового неравенства и государственно-частного партнёрства.
Историческая справка
Конкино основано в 1844 году купцом и золотопромышленником К.А. Конкиным. В середине XIX века он занимался поиском полезных ископаемых и был владельцем первой в Забайкалье драги.
Публикации по теме:
10.04. МТС в Забайкальском крае расширил сеть LTE в трёх округах
19.03. МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет ускорен в посёлке Ясногорск
17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли
18.02. МТС в Забайкалье - обновлено оборудование сети LTE в поселке Ключевский
15.01. МТС в Забайкальском крае - новое качество мобильного интернета стало доступно жителям северной и восточной части Краснокаменска
19.12. МТС в Забайкальском крае - МТС улучшила покрытие в предновогодней Чите
15.12. МТС в Забайкалье - сеть 4G/LTE в селе Хохотуй стала поддерживать более высокие скорости доступа к мобильному интернету
04.12. МегаФон в Забайкальском крае - сеть модернизирована в Краснокаменске и Нерчинске
12.11. МТС в Забайкальском крае - оператор развернул сеть LTE в селе Кука
07.11. МТС в Забайкальском крае - компания модернизировала сеть LTE в поселке Агинское
24.10. МТС в Забайкальском крае - оператор обновил сеть LTE в крупных населенных пунктах Читинского округа
17.09. МТС в Забайкальском крае - включена сеть LTE в сёлах на границе с Китаем
04.09. МТС в Забайкальском крае - к LTE подключили село Иргень
12.08. В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data
06.08. МегаФон в Забайкальском крае - покрытие LTE появилось в Староцурухайтуе
02.07. МТС в Забайкальском крае - оператор провел модернизацию сети в Сретенске
18.06. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE расширена в пригороде Краснокаменска
05.06. МегаФон в Забайкальском крае - проведена перенастройка сети
15.05. Сеть LTE появилась в Агинском дацане Забайкальского края
05.05. МТС в Забайкальском крае - улучшена связь в населенных пунктах Приаргунского округа
15.04. Билайн увеличил пропускную способность для российских видеосервисов
15.04. Rubetek расширяет производственные мощности в Орле
15.04. МТС в Забайкальском крае - покрытие LTE обеспечено базовой станцией в селе Конкино
15.04. Начало тренда - американский стартап Orbital намерен создать в космосе сеть ИИ-дата-центров
15.04. Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки
15.04. МегаФон в Красноярском крае - покрытие LTE расширено новыми базовыми станциями в Дивногорске и Усть-Мане
15.04. МТС в Томской области - зона покрытия LTE расширена новыми базовыми станциями в пригороде Томска
14.04. Разработчик офисного ПО «Мойофис» нарастил чистый убыток с 1.2 млрд до 4 млрд
14.04. Выход годных по техпроцессу 2нм у Samsung остается на уровне не выше 55%
14.04. Intel выпустила тонкий чиплет с транзисторами из нитрида галлия (GaN)
14.04. Микрон и Ангстрем объединят усилия в подготовке инженерных кадров
14.04. МегаФон в Смоленской области - покрытие LTE расширено дополнительным оборудованием на трассе М-1
14.04. Китайская YMTC строит еще три завода, чтобы удвоить производство чипов памяти
14.04. Компания Yadro представила 5-ю версию Суприм – системы централизованного управления, инвентаризации и мониторинга ИТ-инфраструктуры
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км
15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий
13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку
13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля
10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара
10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300
09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов
09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?