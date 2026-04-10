Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае расширил сеть LTE в трёх округах

10.04.2026, MForum.ru

МТС сообщает о запуске новых базовых станций в Нерчинско-Заводском, Газимуро-Заводском и Шилкинском округах. Работы проведены в посёлках Новоширокинский, Широкая, Горный Зерентуй и селе Ононское. По данным оператора, покрытие LTE увеличено для более 3 тысяч жителей.

«Мы планомерно развиваем сеть мобильной связи в регионе, уделяя внимание как центральным районам, так и малым и отдаленным населённым пунктам», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Также МТС улучшил связь в сёлах Богомягково и Калга Шилкинского и Калганского округов.

Историческая справка

Территории известны горнозаводским наследием. Основанные в этой местности в 18 веке сереброплавильные заводы одними из первых начали выплавлять ценные металлы из местных руд. Сегодня здесь сохранились остатки Газимурского сереброплавильного завода.

