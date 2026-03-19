Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет ускорен в посёлке Ясногорск

19.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает об улучшении покрытия мобильной сети в посёлке Ясногорск Оловяннинского округа. По данным компании, благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета и ёмкость сети увеличились на 30%.

В зону покрытия обновлённой сети вошли центральные и отдалённые жилые районы Ясногорска, школа, детские сады, районная больница, культурно-досуговый центр, социальные и спортивные учреждения, магазины и офисные помещения.

«Мы развиваем сетевую инфраструктуру в регионе и улучшаем качество связи, уделяя внимание локациям с активным потреблением трафика. Недавно мы провели работы и добавили скорость мобильного интернета в посёлках Ключевский, Хохотуй и городах Краснокаменск и Могоча», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

© Алексей Бойко, MForum.ru

