Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет ускорен в посёлке Ясногорск

19.03.2026,
МТС сообщает об улучшении покрытия мобильной сети в посёлке Ясногорск Оловяннинского округа. По данным компании, благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета и ёмкость сети увеличились на 30%.
В зону покрытия обновлённой сети вошли центральные и отдалённые жилые районы Ясногорска, школа, детские сады, районная больница, культурно-досуговый центр, социальные и спортивные учреждения, магазины и офисные помещения.
«Мы развиваем сетевую инфраструктуру в регионе и улучшаем качество связи, уделяя внимание локациям с активным потреблением трафика. Недавно мы провели работы и добавили скорость мобильного интернета в посёлках Ключевский, Хохотуй и городах Краснокаменск и Могоча», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты
