Искусственный интеллект: Билайн назвал лидеров рейтинга ИИ в России

05.05.2026, MForum.ru

29 апреля в Центральном деловом пространстве в Москве состоялась церемония награждения AI AWARDS 2026 — отраслевой премии в сфере искусственного интеллекта, где вклад компаний, экспертов и федеральных органов власти оценивается на основе анализа больших данных и алгоритмов ИИ. Проект реализован командой Билайн Big Data & AI, развивающей решения на основе ИИ и больших данных, и объединяет представителей бизнеса, науки и государства.

В фокусе было практическое применение ИИ, его влияние на науку, индустрию и общество.

Основу премии составляет фундаментальное исследование — Рейтинг искусственного интеллекта. В интересах исследования партнёром Brand Analytics было проанализировано 9,4 млрд русскоязычных публикаций в мессенджерах, 139 млн публикаций российских СМИ, 169 млн англоязычных материалов зарубежных медиа. В результате анализа было выявлено более 4 млн публикаций по теме ИИ, которые и легли в основу датасета.

Исследовательская платформа iFORA (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) усилила проект экспертизой в работе с многомиллионными массивами научно-технологических и медийных данных, обработав более 11 млн документов. Дополнительно был проанализирован Реестр российского программного обеспечения, в рейтинге учитывалось свыше тысячи решений с применением ИИ. O2Консалтинг выступил партнёром по методологии и оценке зрелости ИИ в компаниях-номинантах.

Церемонию награждения открыл Константин Романов, инициатор проекта, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна, и Татьяна Матвеева, начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Лауреатами AI AWARDS 2026 стали:

Личный вклад в развитие ИИ - учёный, доктор физико-математических наук, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец

ИИ в банках - Сбербанк;

ИИ в промышленности - Росатом;

ИИ для здравоохранения - Webiomed;

ИИ в образовании - НИУ ВШЭ;

ИИ в ритейле - Wildberries;

ИИ-разработчики - Лаборатория Касперского;

ИИ-Россия в мире - Яндекс ФОИВы;

Вклад в развитие ИИ - Министерство здравоохранения РФ;

Импортозамещение в ИИ - Сбербанк;

ИИ в кибербезопасности - Positive Technologies;

ИИ-агенты - Билайн, Сбербанк, MWS AI;

Зрелость системы управления ИИ (от О2Консалтинг) - Сбербанк.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Билайн проводит AI AWARDS уже третий год, и для нас это не просто премия, а способ показать картину развития искусственного интеллекта — через данные, а не субъективные оценки. Мы видим, что российские ИИ-решения становятся частью международной технологической повестки. Поэтому вместе с партнёрами мы сделали первые шаги к международному рейтингу AI Awards: впервые проанализировали присутствие 100 российских ИИ-компаний в зарубежном информационном пространстве. Наша задача — создать прозрачную, основанную на данных точку сборки для рынка, где можно объективно оценивать вклад бизнеса, науки и государства в развитие ИИ».

