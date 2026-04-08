Микроэлектроника: Мировой рынок оборудования для чипов взлетел до $135 млрд!

MForum.ru

08.04.2026, MForum.ru

Согласно свежему прогнозу SEMI, в 2025 году мировые продажи оборудования для производства чипов достигнут рекордных $135,1 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее. И это вряд ли станет пиком спроса, аналитики ожидают, что к 2027 году рынок вырастет до $156 млрд, а на смену нынешним лидерам рынка придут США. Давайте посмотрим на основные драйверы этого роста и на то, как перераспределятся силы на мировой арене.

Откуда взялся такой интерес к чипам и оборудованию для их производства?

Основной и чуть ли не единственный глобальный двигатель нынешнего бума — это искусственный интеллект (ИИ). Инвестиции в оборудование для выпуска сложнейших логических чипов и памяти HBM (High Bandwidth Memory) оказались значительно выше прогнозов, что и привело к пересмотру ожиданий аналитиков SEMI в сторону повышения:

  • 2025: $133 млрд (+13.7%).
  • 2026: $145 млрд (+9%).
  • 2027: $156 млрд (+7.6%)

Тройка лидеров может измениться

Пока что рынок прочно удерживают три азиатских гиганта, на которые приходится около 79% всех закупок. Китай остается крупнейшим покупателем с объемом $49,3 млрд, здесь делают ставку, прежде всего, на наращивание производства по зрелым техпроцессам (чипы для автомобилей и бытовой техники). Тайвань и Южная Корея, не пытаясь конкурировать с Китаем в области зрелых чипов, фокусируются на передовых логике и памяти для ИИ.

По прогнозам SEMI, США станут главной точкой роста уже с 2027 года. К 2028 году американские инвестиции в оборудование и строительство фабрик достигнут $43 млрд, а в период с 2027 по 2030 год составят фантастические $158 млрд - таких инвестиций не ждут ни от кого. Драйвером этого рывка станет государственная политика и активное строительство предприятий такими гигантами, как TSMC, Samsung и Micron.

Бум тестирования и упаковки

Важнейший тренд, который часто остается за кадром, - взрывной рост рынка оборудования для тестирования и упаковки чипов. Поскольку разрешение фотолитографов уже не удается значительно улучшать, упаковка и контроль качества становятся главными направлениями для инноваций.

Рост продаж оборудования для тестирования за 2025 год взлетел на 48.1%, достигнув $11.2 млрд. Это прямая реакция на усложнение структуры многочиповых систем.

Оборудование для сборки и упаковки показало рост в 19.6% ($6 млрд). Согласно прогнозу Fortune Business Insights, к 2034 году этот рынок вырастет до $21 млрд с среднегодовым темпом роста (CAGR) 9.1%.

Ключевые драйверы бума: переход на чиплетную архитектуру и 3D-интеграцию, ужесточение требований к качеству для ИИ-чипов и памяти HBM, а также активная автоматизация производства

Итого

Движущей силой будет оставаться ИИ, а ключевые тренды - территориальная диверсификация производства (на фоне стремления США и Европы к технологическому суверенитету) и технологический сдвиг в сторону сложных методов упаковки и контроля. Впрочем, Европа, чем далее, тем более слабый игрок - скорее всего ей придется упасть к ногам Китая. 2026 и 2027 годы продолжат бить рекорды, а главная интрига будет разворачиваться в битве за лидерство между Азией и Северной Америкой!

--

теги: микроэлектроника тренды прогнозы аналитика глобальный рынок мнения прогнозы

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: