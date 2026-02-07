Микроэлектроника: SIA прогнозирует рост мировых продаж полупроводников до $1 трлн в 2026 году

MForum.ru
07.02.2026,
Соответствующий рост спроса стимулирует развитие ИИ, IoT, 6G и автономного вождения.
Ассоциация полупроводниковой промышленности США (SIA) установила, что в 2025 году мировая полупроводниковая промышленность зафиксировала рекордно высокие годовые продажи, увеличившись на 25.6% по сравнению с 2025 года, до $791.7 млрд.
Продажа логических микросхем стали крупнейшей товарной категорией после роста на 39.9% до $301.9 млрд. На втором месте оказались микросхемы памяти, продажи которых выросли на 34.8% до $223.1 млрд.
SIA отмечает, что в 2025 году значительный рост продаж наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (45%), Северной и Южной Америке (30,5%), Китае (17,3%) и Европе (6,3%). При этом в Японии зафиксировано снижение на 4,7%.
По прогнозам, в 2026 году годовые продажи полупроводников вырастут до $1 трлн. Ранее считалось, что отметка в $1 трлн будет достигнута позднее, к концу десятилетия.
