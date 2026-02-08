Вычислительная техника: Ожидается, что квантовые вычисления станут ключевой технологией следующего поколения для решения сложных задач будущего

MForum.ru
08.02.2026,
Потенциал рынка квантовых вычислений в PwC оценивают – порядка 40-45% по шкале от «низкий» до «высокий».
Хотя текущий размер рынка все еще невелик, ожидаются очень высокие темпы роста после коммерциализации. Эта технология может оказать значительное влияние на такие области, как безопасность и финансы, что приведет к быстрому расширению спроса при государственном руководстве.
Оценка осуществимости – порядка 50% по шкале от «низкий» до «высокий».
С выходом на рынок нового квантового процессора в начале 2025 года ожидается его коммерциализация в относительно короткие сроки.
В ожидании расцвета квантовых компьютеров
Квантовый компьютер использует принципы квантовой механики - суперпозицию и запутанность - для одновременного выявления множества вычислительных путей, что позволяет решать определенные задачи, такие как факторизация больших чисел, моделирование молекул или проводить ряд сложных вычислений, гораздо быстрее, чем это позволяют делать классические вычислительные машины.
Кроме того, вентили и алгоритмы, используемые в квантовых компьютерах, в частности алгоритм Шора и алгоритм Гровера, примечательны тем, что они существенно повышают скорость обработки информации и могут сделать неэффективными многие современные системы шифрования.
В результате квантовые вычисления рассматриваются как будущий game changer в таких областях, как квантовая химия, синтез лекарств, управление биржевым портфелем и материаловедение.
Признавая стратегическую ценность, правительства по всему миру назвали квантовые технологии критически важной технологией и соответственно финансируют НИОКР.
Отраслевые игроки — от IBM, Google и Microsoft до специализированных стартапов, таких как IonQ, Rigetti и Riverlane, — объявили о масштабировании разработок. Идет процесс перехода от сегодняшних процессоров промежуточного масштаба к отказоустойчивым машинам с миллионами кубитов с исправлением ошибок.
Недавние прототипы с сотнями физических кубитов свидетельствуют о стабильном прогрессе, но значительное коммерческое влияние ожидается после того, как будет достигнут существенный прогресс в области обеспечения когерентности кубитов, коррекции ошибок и криогенного управления. Высокие темпы исследований могут привести к тому, что практические квантовые вычисления могут появиться раньше, чем предполагалось.
Квантовые вычисления позволяет отказаться от вычислений на основе кремниевых полупроводников?
Квантовые компьютеры представляют собой новый технологический рубеж, но в краткосрочной перспективе они скорее всего будут в значительной степени опираться на обычные полупроводниковые чипы.
Несмотря на способность к быстрым вычислениям, квантовые компьютеры также имеют уязвимости. Эти уязвимости проистекают из опоры на эффект суперпозиции, присущий квантовым системам. В отличие от классических битов, кубиты могут быстро декогерировать даже при низком уровне шума. Поэтому для эффективного использования квантовых компьютеров критически важно разрабатывать технологии стабилизации кубитов и внедрять квантовую коррекцию ошибок (QEC) для исправления декогерированных кубитов. В этих процессах эффективно себя показывают суперкомпьютеры, что порождает текущий ландшафт «гибридных квантовых вычислений», который объединяет квантовые компьютеры и суперкомпьютеры.
В этом контексте растет спрос на полупроводники, способные выполнять сложные алгоритмы QEC с использованием возможностей параллельных вычислений GPU, а также на те, которые повышают скорость передачи данных между квантовыми компьютерами и суперкомпьютерами.
На момент, когда квантовые компьютеры достигнут коммерциализации - обычно считается, что это произойдет, когда они будут включать более одного миллиона кубитов на компьютер, может оказаться, что вместо сокращения рынка современных кремниевых полупроводников мы будем наблюдать повышение спроса на те из них, которые станут активно применяться в составе квантовых компьютеров.
Квантовые вычисления могут применяться в различных областях, включая решение сложных проблем в логистике и в управлении цепочками поставок, ускорение разработки лекарств за счет молекулярного моделирования, повышение кибербезопасности с помощью современных методов шифрования и улучшение алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. В частности, существует потенциальная краткосрочная угроза для финансовой и охранной отраслей из-за риска компрометации существующих систем шифрования. Этот сценарий, вероятно, будет стимулировать активные государственные инвестиции в разработку этих технологий.
Намечая путь вперед
Отказоустойчивые квантовые системы все еще могут полагаться на быстрые классические процессоры для коррекции ошибок, планирования и пред-/пост-обработки данных. Производители чипов должны согласовывать свои дорожные карты, чтобы поставлять ASIC для управления с низкой задержкой, крио-совместимые интерфейсы и высокоскоростные каналы связи, которые связывают квантовые модули с классическими кластерами суперкомпьютеров.
Перспективы квантовых вычислений сейчас принято связывать с двумя основными путями развития. Выбор пути будет влиять на стратегии в отношении полупроводников. Один путь – это использование кубитов на основе сверхпроводимости. В рамках этого концепта можно использовать существующие полупроводниковые подходы, отличающиеся высокой масштабируемостью.
Другой путь – это вычислительные системы на основе захваченных ионов. Для этих систем характерен относительно более низкий уровень ошибок, они могут работать при комнатной температуре.
Мониторинг этих сценариев развития квантовых технологий может помочь полупроводниковым игрокам найти свою позицию на этом возникающем поле.
Поскольку технология охватывает физику, материалы и передовое производство, получение государственных грантов на НИОКР, налоговых льгот и создание государственно-частных партнерств может ускорить развитие полупроводниковых направлений, связанных с квантовыми технологиями. А также снизить риски, хотя последнее, спорно.
по материалам отчета PwC Semiconductor and Beyond
