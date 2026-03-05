Мобильная связь: Китайские операторы и GSMA запускают инициативу Mobile AI Innovation

MForum.ru

Мобильная связь: Китайские операторы и GSMA запускают инициативу Mobile AI Innovation

05.03.2026, MForum.ru

На проходящей в Барселоне выставке MWC 2026 китайские телеком-операторы представили анонсы, формирующие новый вектор развития телеком-отрасли. От "подключения людей" фокус будет смещаться на "интеллектуализацию сетей".

Инициатива Mobile AI Innovation - о том, как сети учатся "думать". О ее официальном запуске заявила "большая тройка" Китая: China Mobile, China Telecom и China Unicom, совместно с международной ассоциацией GSMA в которой создано сообщество GSMA Mobile AI Community. В него входят не только операторы из разных стран, но и партнеры по экосистеме. Цель — создать масштабируемые, безопасные и надёжные основы для ИИ-приложений в реальной экономике, а также стимулировать развитие телеком-услуг, вычислительных и интеллектуальных сервисов.

Программа нацелена на глубокую интеграцию технологий искусственного интеллекта в архитектуру мобильных сетей. Речь идет не о об использовании ИИ для тех или иных сервисов, а о создании "облачно-сетевых-периферийно-терминальных" (от англ. cloud-network-edge-device) когнитивных инфраструктур, в которых сеть обладает "интеллектом". Основная концепция, "сигнал должен иметь IQ", например, сеть должна самостоятельно распределять ресурсы, управлять мощностью, энергопотреблением в реальном времени - это должно стать основой для будущих сетей 6G.

Инициатива структурирована вокруг трёх ключевых направлений: интеллектуальные сети, сотрудничество в экосистеме и внедрение в отрасли.

В рамках инициативы ее участники планируют:

  • продвигать интеграцию 5G-Advanced и ИИ, включая развёртывание ИИ-возможностей на периферийных устройствах и предоставление высококачественных сетевых услуг для поддержки крупномасштабных ИИ-кейсов;

  • поощрять сотрудничество по всей цепочке создания стоимости для развития устройств и платформ Mobile AI, включая работу над техническими спецификациями и ускорение инноваций в ключевых категориях устройств (смартфоны с поддержкой ИИ, носимые устройства, подключённые транспортные средства, робототехника);

  • через фреймворк GSMA Open Gateway исследовать подходы к безопасному обмену данными, что поможет снизить фрагментацию и поддержать ответственное развитие ИИ в сетях и платформах. ||

--

теги: мобильная связь искусственный интеллект GSMA Mobile AI шестое поколение

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru

04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru

02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: