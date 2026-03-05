Мобильная связь: Китайские операторы и GSMA запускают инициативу Mobile AI Innovation

MForum.ru
05.03.2026,
На проходящей в Барселоне выставке MWC 2026 китайские телеком-операторы представили анонсы, формирующие новый вектор развития телеком-отрасли. От "подключения людей" фокус будет смещаться на "интеллектуализацию сетей".
Инициатива Mobile AI Innovation - о том, как сети учатся "думать". О ее официальном запуске заявила "большая тройка" Китая: China Mobile, China Telecom и China Unicom, совместно с международной ассоциацией GSMA в которой создано сообщество GSMA Mobile AI Community. В него входят не только операторы из разных стран, но и партнеры по экосистеме. Цель — создать масштабируемые, безопасные и надёжные основы для ИИ-приложений в реальной экономике, а также стимулировать развитие телеком-услуг, вычислительных и интеллектуальных сервисов.
Программа нацелена на глубокую интеграцию технологий искусственного интеллекта в архитектуру мобильных сетей. Речь идет не о об использовании ИИ для тех или иных сервисов, а о создании "облачно-сетевых-периферийно-терминальных" (от англ. cloud-network-edge-device) когнитивных инфраструктур, в которых сеть обладает "интеллектом". Основная концепция, "сигнал должен иметь IQ", например, сеть должна самостоятельно распределять ресурсы, управлять мощностью, энергопотреблением в реальном времени - это должно стать основой для будущих сетей 6G.
Инициатива структурирована вокруг трёх ключевых направлений: интеллектуальные сети, сотрудничество в экосистеме и внедрение в отрасли.
В рамках инициативы ее участники планируют:
--
теги: мобильная связь искусственный интеллект GSMA Mobile AI шестое поколение
--
Публикации по теме:
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru