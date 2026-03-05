Мобильная связь: Китайские операторы и GSMA запускают инициативу Mobile AI Innovation

05.03.2026, MForum.ru

На проходящей в Барселоне выставке MWC 2026 китайские телеком-операторы представили анонсы, формирующие новый вектор развития телеком-отрасли. От "подключения людей" фокус будет смещаться на "интеллектуализацию сетей".

Инициатива Mobile AI Innovation - о том, как сети учатся "думать". О ее официальном запуске заявила "большая тройка" Китая: China Mobile, China Telecom и China Unicom, совместно с международной ассоциацией GSMA в которой создано сообщество GSMA Mobile AI Community. В него входят не только операторы из разных стран, но и партнеры по экосистеме. Цель — создать масштабируемые, безопасные и надёжные основы для ИИ-приложений в реальной экономике, а также стимулировать развитие телеком-услуг, вычислительных и интеллектуальных сервисов.

Программа нацелена на глубокую интеграцию технологий искусственного интеллекта в архитектуру мобильных сетей. Речь идет не о об использовании ИИ для тех или иных сервисов, а о создании "облачно-сетевых-периферийно-терминальных" (от англ. cloud-network-edge-device) когнитивных инфраструктур, в которых сеть обладает "интеллектом". Основная концепция, "сигнал должен иметь IQ", например, сеть должна самостоятельно распределять ресурсы, управлять мощностью, энергопотреблением в реальном времени - это должно стать основой для будущих сетей 6G.

Инициатива структурирована вокруг трёх ключевых направлений: интеллектуальные сети, сотрудничество в экосистеме и внедрение в отрасли.

В рамках инициативы ее участники планируют:

продвигать интеграцию 5G-Advanced и ИИ, включая развёртывание ИИ-возможностей на периферийных устройствах и предоставление высококачественных сетевых услуг для поддержки крупномасштабных ИИ-кейсов;





поощрять сотрудничество по всей цепочке создания стоимости для развития устройств и платформ Mobile AI, включая работу над техническими спецификациями и ускорение инноваций в ключевых категориях устройств (смартфоны с поддержкой ИИ, носимые устройства, подключённые транспортные средства, робототехника);





через фреймворк GSMA Open Gateway исследовать подходы к безопасному обмену данными, что поможет снизить фрагментацию и поддержать ответственное развитие ИИ в сетях и платформах. ||

мобильная связь искусственный интеллект GSMA Mobile AI шестое поколение

