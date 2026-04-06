Мобильная связь: Yadro представила ИИ-инструмент для анализа качества мобильной связи

MForum.ru
06.04.2026,
Российская компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») расширила продуктовую линейку, разработав технологию и платформу MDT Vision для анализа качества мобильной сети на основе обезличенных данных с реальных смартфонов. В создание решения было инвестировано 200 млн рублей, - сообщает пресс-релиз компании.
Технология MDT Vision — это способ оценивать качество мобильной сети на основе обезличенных данных с реальных смартфонов. Ключевая задача - восстановить те зоны, которые долгое время оставались для оператора труднодоступными для анализа.
Стандартный подход MDT, который используется во всем мире, имеет ряд ограничений. Часть популярных устройств не передает координаты, а значительная доля данных собирается в основном вдоль дорог. При этом большая часть мобильного трафика приходится на помещения.
Ключевое декларируемое преимущество MDT Vision - использование алгоритмов машинного обучения для восстановления координат устройств, которые не передают геолокацию. Это позволяет анализировать качество связи в помещениях (квартирах, офисах, торговых центрах), где стандартный подход не получается применить из-за того, что нет данных о точной геолокации устройств. Одно из важных новшеств - детальная трёхмерная аналитика на уровне здания, секции и конкретного этажа.
Как заявляет разработчик, применение MDT Vision позволяет
По оценкам экспертов, классические алгоритмы дают точность определения местоположения устройства на уровне 200–300 метров, тогда как модели машинного обучения способны сузить её до 50–100 метров при корректно собранных и обогащённых данных.
Операторы и ранее использовали различные программные продукты, чтобы оценивать качество покрытия своих сетей. Они основаны на различных технологических подходах.
Стоит отметить, что операторский рынок весьма консервативен, поэтому даже вполне востребованные решения, могут долго выходить на рынок. Ускорить распространенность этого продукта помог бы факт его приобретения и активного использования кем-то из крупных участников рынка.
Стоит отметить ориентацию разработчиков на современные методы обработки информации (ML), что скорее всего действительно помогает повысить качество модели покрытия.
В МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» пока не дали официальных комментариев по поводу MDT Vision, это оставляет открытым вопрос о готовности крупнейших игроков рынка к внедрению этого инструмента. Тем не менее, вектор развития отрасли вполне очевиден: операторам придется все активнее работать над улучшением качества работы сети с помощью аналитики, а появление подобных ИИ-решений может упростить им жизнь.
--
✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты
--
теги: мобильная связь радиопланирование анализ качества покрытия искусственный интеллект MDT качество покрытия MDT Vision
--
Публикации по теме:
18.03. Билайн запустил "Интеллектуальный планировщик" - систему радиопланирования сети на базе ИИ
20.02. МТС запустила геоплатформу создания и обновления цифровых 3D-карт местности
14.01. Verizon тормозит с развитием фиксированного 5G
03.12. Amdocs представляет решение в области планирования малых сот
24.09. Чем отличается OSS для сети LTE
28.08. Планы МТС на развитие 4G/LTE в России в 2013 году
11.05. Сеть LTE Yota в Москве. День после запуска. Денис Свердлов с информацией из первых рук
09.03. Telus Mobility, Канада
30.09. Игорь Акулинин, первый зам. гендиректора "МегаФон-Москва" о развитии сети компании
22.07. Производительность сети TD-LTE в сравнении с WiMAX
22.05. Все о 3G и МТС. Компания обещает завершить техническое развертывание сети до конца 2007 года
29.11. «МегаФон» услышат в Омске // Сотовый оператор заявил о планах вхождения на региональный рынок
08.07. Ericsson Expander, как философия оптимизации бизнеса сотового оператора
23.03. Простыми словами о сложных технологиях. Лекция 5. EDGE под парами
06.04. Виртуальный оператор Альфа-Мобайл - охват растет, но точных цифр мало
06.04. Yadro представила ИИ-инструмент для анализа качества мобильной связи
06.04. МТС в Амурской области запустил новую базовую станцию на севере Свободного
03.04. МТС в России - сеть будет дополнена 2600 отечественными базовыми станциями Иртея
03.04. Юлия Клебанова на конференции Ведомости «Телеком 2026»
03.04. 1 апреля 2026 года в Беларуси объявили о запуске 5G в коммерческую эксплуатацию
02.04. Yadro инвестирует 135 млрд рублей в развитие 5G до 2031 года
02.04. Сергей Анохин, Билайн, предлагает не блокировать интернет на SIM-картах, которые точно идентифицируются как используемые людьми - клиентами компании
01.04. МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области
01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц