Мобильная связь: Yadro представила ИИ-инструмент для анализа качества мобильной связи

06.04.2026, MForum.ru

Российская компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») расширила продуктовую линейку, разработав технологию и платформу MDT Vision для анализа качества мобильной сети на основе обезличенных данных с реальных смартфонов. В создание решения было инвестировано 200 млн рублей, - сообщает пресс-релиз компании.

Технология MDT Vision — это способ оценивать качество мобильной сети на основе обезличенных данных с реальных смартфонов. Ключевая задача - восстановить те зоны, которые долгое время оставались для оператора труднодоступными для анализа.

Стандартный подход MDT, который используется во всем мире, имеет ряд ограничений. Часть популярных устройств не передает координаты, а значительная доля данных собирается в основном вдоль дорог. При этом большая часть мобильного трафика приходится на помещения.

Ключевое декларируемое преимущество MDT Vision - использование алгоритмов машинного обучения для восстановления координат устройств, которые не передают геолокацию. Это позволяет анализировать качество связи в помещениях (квартирах, офисах, торговых центрах), где стандартный подход не получается применить из-за того, что нет данных о точной геолокации устройств. Одно из важных новшеств - детальная трёхмерная аналитика на уровне здания, секции и конкретного этажа.

Как заявляет разработчик, применение MDT Vision позволяет

повысить ёмкость сети до 30% без установки дополнительного оборудования;

увеличить пользовательские скорости на 20–40%;

сократить объём традиционных выездных измерений на 70–90%;

снизить отток абонентов на 15–20% в отдельных регионах, где качество связи напрямую влияет на выбор оператора

По оценкам экспертов, классические алгоритмы дают точность определения местоположения устройства на уровне 200–300 метров, тогда как модели машинного обучения способны сузить её до 50–100 метров при корректно собранных и обогащённых данных.

Операторы и ранее использовали различные программные продукты, чтобы оценивать качество покрытия своих сетей. Они основаны на различных технологических подходах.

Стоит отметить, что операторский рынок весьма консервативен, поэтому даже вполне востребованные решения, могут долго выходить на рынок. Ускорить распространенность этого продукта помог бы факт его приобретения и активного использования кем-то из крупных участников рынка.

Стоит отметить ориентацию разработчиков на современные методы обработки информации (ML), что скорее всего действительно помогает повысить качество модели покрытия.

В МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» пока не дали официальных комментариев по поводу MDT Vision, это оставляет открытым вопрос о готовности крупнейших игроков рынка к внедрению этого инструмента. Тем не менее, вектор развития отрасли вполне очевиден: операторам придется все активнее работать над улучшением качества работы сети с помощью аналитики, а появление подобных ИИ-решений может упростить им жизнь.

