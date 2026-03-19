Искусственный интеллект: Билайн Big Data & AI открыл демодоступ к новым ИИ-агентам для аналитики и маркетинга

MForum.ru
19.03.2026,
Команда Билайн Big Data & AI, развивающая цифровые сервисы на базе больших данных и искусственного интеллекта, открыла бесплатный демодоступ к двум новым ИИ-агентам для бизнеса — «Помощник аналитика» и «Маркетолог».
Платформа объединяет в одном рабочем пространстве 5 ИИ-агентов для автоматизации распространенных бизнес-задач. Ранее компании уже могли протестировать 3 ИИ-агента: ассистента-секретаря, помощника продавца и оператора контакт-центра. Теперь демосреду дополнили новыми агентами для помощи маркетологам и аналитикам.
В отличие от обычных чат-ботов, ИИ-агенты интегрируются с внутренними базами знаний компаний и могут выполнять сложные задачи, анализируя контекст и используя разные источники данных. Анализ загруженных материалов производится программным обеспечением, включенным в платформу. Клиент обеспечивает наличие законного основания для обработки таких данных.
Платформа объединяет возможности популярных LLM-моделей (больших языковых моделей) и поддерживает кросс-функциональную работу в одном диалоговом интерфейсе. Разные этапы одной задачи можно поручить нескольким агентам - они сохраняют общий контекст и дополняют друг друга.
ИИ-агент «Помощник аналитика» помогает быстро получать ответы на бизнес-вопросы и находить причины отклонений в показателях - например, почему растет отток клиентов, где «проседает» воронка продаж или какие факторы влияют на маржинальность.
Достаточно сформулировать запрос в привычной форме, а агент сам превратит его в обращение к корпоративным данным и соберет результат: нужные срезы, выгрузку и краткий аналитический вывод.
Это делает аналитику доступной не только узким специалистам: топ-менеджеры и эксперты могут в моменте задавать вопросы и получать проверенные цифры без знания языка программирования SQL (языка структурированных запросов) и без ожидания очереди на отчет.
ИИ-агент «Маркетолог» ориентирован на автоматизацию маркетинговых задач. Он может проанализировать рынок, оценить эффективность кампании, составить отчет или подготовить тезисы для презентаций. Благодаря технологии DeepResearch (глубокое исследование с самостоятельным планированием шагов) агент не только находит информацию в базах, но и определяет последовательность действий для выполнения задачи. При необходимости он задает уточняющие вопросы и формирует ответ на основе загруженных данных, а также может дополнительно изучать открытые источники при наличии настроенного доступа, если нужен более широкий контекст. Агент работает по подходу SGR (Schema-Guided Reasoning - техника структурированного промптинга): рассуждение ведется внутри заданной схемы, что повышает автономность и качество ответов.
В рамках демодоступа можно оценить работу агентов на примере готовых задач или загрузить собственные данные и протестировать решения на них.
Согласно планам, на платформу будет добавлен встроенный конструктор для создания собственных агентов под специализированные задачи.
Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна: «Мы видим, что бизнес в первую очередь хочет делегировать ИИ то, что “съедает" время каждый день: типовые запросы, коммуникации, подготовку материалов, работу с данными и поддержкой клиентов. Поэтому наша платформа уже сегодня объединяет пять ИИ-агентов, которые могут закрыть распространенные рутинные задачи в компании. Это позволяет командам быстрее принимать решения и сфокусироваться на развитии бизнеса, а не на повторяющихся операционных действиях. Лучший способ почувствовать разницу - попробовать на собственных данных и кейсах, поэтому мы открыли демодоступ и расширили его двумя новыми агентами».
теги: искусственный интеллект ИИ-агенты агентский ИИ Билайн Вымпелком
