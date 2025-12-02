Искусственный интеллект: Как AI-агент One NZ превращает данные о сети в скорость и сокращает время анализа на 80%

MForum.ru
02.12.2025,
Новозеландский One NZ делает ставку на ИИ не только для взаимодействия с клиентами, но и для фундаментального изменения процессов управления сетью. Внедренный на сети AI-агент Network Concierge, работающий на платформе Amazon Web Services, позволил радикально сократить время диагностики проблем с покрытием сети. По словам оператора, время анализа удалось сократить на 80%.
🔬Что за технология?
Агент Network Concierge развернут на облачной платформе Amazon Bedrock и призван решить проблему фрагментации данных. Ранее инженерам и сотрудникам поддержки приходилось вручную сопоставлять информацию из множества разрозненных систем: анализировать совокупность данных о производительности, журналы инцидентов, данные систем оповещений. Новый инструмент автоматически агрегирует эти данные, анализирует их с помощью генеративного ИИ и предоставляет инженерам в виде сводки о сути проблемы и рекомендованных действиях в течение нескольких минут.
Это не первый подобный опыт One NZ. Ранее компания уже внедрила решение на облаке AWS, которое анализирует тысячи расшифровок звонков в день, предоставляя операторам рекомендации в режиме реального времени. За 3 месяца это привело к росту удовлетворенности клиентов на 10%. Кроме того, One NZ активно развивает AI-агентов для других задач, например, для помощи клиентам в самостоятельной смене тарифных планов. Гендиректор компании заявляет, что видит будущее, в котором подобные автономные агенты будут работать во всех подразделениях — от продаж и маркетинга до логистики и финансов.
Для One NZ внедрение ИИ — это часть стратегии по превращению в компанию, управляемую данными. Как отметил технический директор компании, ИИ трансформирует не только клиентский сервис, но и управление инфраструктурой. При этом оператор не намерен отказываться от ответственного и этичного подхода к внедрению ИИ, прежде всего, работая над сохранением безопасности данных и возможности человеческого контроля.
💎 Этот кейс – часть общепланетного тренда на преобразование телеком-отрасли с помощью ИИ. В рамках этого тренда сети связи будут становиться все более автоматизированными.
Можно выделить следующие перспективные направления изменений.
Новозеландский кейс с ИИ-агентом Network Concierge — это начало перехода от реагирования на инциденты к их проактивному предупреждению и максимально быстрому устранению. ИИ перестает быть просто инструментом аналитики или чат-ботом. Он становится «когнитивным цифровым ядром» телеком-компаний — автономной системой, способной управлять сложнейшей инфраструктурой, предсказывать поведение абонентов и формировать новые источники дохода. В ближайшие годы конкурентное преимущество будет определяться не столько размером сети, сколько скоростью и интеллектом, с которыми она управляется.
