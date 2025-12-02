Искусственный интеллект: Как AI-агент One NZ превращает данные о сети в скорость и сокращает время анализа на 80%

Искусственный интеллект: Как AI-агент One NZ превращает данные о сети в скорость и сокращает время анализа на 80%

02.12.2025, MForum.ru

Новозеландский One NZ делает ставку на ИИ не только для взаимодействия с клиентами, но и для фундаментального изменения процессов управления сетью. Внедренный на сети AI-агент Network Concierge, работающий на платформе Amazon Web Services, позволил радикально сократить время диагностики проблем с покрытием сети. По словам оператора, время анализа удалось сократить на 80%.

🔬Что за технология?

Агент Network Concierge развернут на облачной платформе Amazon Bedrock и призван решить проблему фрагментации данных. Ранее инженерам и сотрудникам поддержки приходилось вручную сопоставлять информацию из множества разрозненных систем: анализировать совокупность данных о производительности, журналы инцидентов, данные систем оповещений. Новый инструмент автоматически агрегирует эти данные, анализирует их с помощью генеративного ИИ и предоставляет инженерам в виде сводки о сути проблемы и рекомендованных действиях в течение нескольких минут.

Это не первый подобный опыт One NZ. Ранее компания уже внедрила решение на облаке AWS, которое анализирует тысячи расшифровок звонков в день, предоставляя операторам рекомендации в режиме реального времени. За 3 месяца это привело к росту удовлетворенности клиентов на 10%. Кроме того, One NZ активно развивает AI-агентов для других задач, например, для помощи клиентам в самостоятельной смене тарифных планов. Гендиректор компании заявляет, что видит будущее, в котором подобные автономные агенты будут работать во всех подразделениях — от продаж и маркетинга до логистики и финансов.

Для One NZ внедрение ИИ — это часть стратегии по превращению в компанию, управляемую данными. Как отметил технический директор компании, ИИ трансформирует не только клиентский сервис, но и управление инфраструктурой. При этом оператор не намерен отказываться от ответственного и этичного подхода к внедрению ИИ, прежде всего, работая над сохранением безопасности данных и возможности человеческого контроля.

💎 Этот кейс – часть общепланетного тренда на преобразование телеком-отрасли с помощью ИИ. В рамках этого тренда сети связи будут становиться все более автоматизированными.

Можно выделить следующие перспективные направления изменений.

  • Активное внедрение AI-агентов для операционной деятельности. Эти системы могут не только анализировать, но и действовать – оптимизировать сеть, управлять ПО, решать проблемы клиентов без вмешательства человека.

  • Глубокая персонализация и «очеловечивание» интерфейсов – создание AI-помощников с уникальным характером, отвечающим бренду оператора, которые пытаются предвосхитить потребности клиентов и пытаются решать проблемы до их возникновения.

  • AI-RAN. Использование ИИ для динамического управления радиоресурсами, повышения эффективности использования частот, подготовке инфраструктуры к развертыванию 6G.

  • Измеримая бизнес-ценность. Фокус внимания менеджмента смещается с пилотных проектов на масштабирование тех решений, которые непосредственно влияют на финансовые результаты компании, например, помогают нарастить выручку или снизить операционные затраты.

Новозеландский кейс с ИИ-агентом Network Concierge — это начало перехода от реагирования на инциденты к их проактивному предупреждению и максимально быстрому устранению. ИИ перестает быть просто инструментом аналитики или чат-ботом. Он становится «когнитивным цифровым ядром» телеком-компаний — автономной системой, способной управлять сложнейшей инфраструктурой, предсказывать поведение абонентов и формировать новые источники дохода. В ближайшие годы конкурентное преимущество будет определяться не столько размером сети, сколько скоростью и интеллектом, с которыми она управляется.

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: агентный ИИ искусственный интеллект Новая Зеландия сети сотовой связи автоматизация сетей сотовой связи

