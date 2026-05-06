Мобильная связь. Регионы: МТС в Магаданской области - indoor-покрытие LTE развернуто в аэропорту Магадана

MForum.ru
06.05.2026,
Как сообщает оператор, МТС установил телеком-оборудование в новом аэровокзальном комплексе аэропорта Магадана (Сокол) площадью 14,3 тыс. кв. м.
Из-за особенностей архитектуры здания радиосигнал от внешних базовых станций проходит плохо; для обеспечения связи внутри терминала, гостиницы, кафе, магазинов и технических помещений специалисты развернули indoor-покрытие.
«Ранее мы развернули indoor-покрытие на территории регионального центра спорта "Президентский" площадью почти 20 тыс. кв. м, состоящего из нескольких залов и площадок на разных уровнях», - отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.
Спорткомплекс площадью почти 20 тысяч квадратных метров состоит из нескольких залов и площадок на разных уровнях, что делает задачу обеспечения его покрытием сложной, если не использовать специальные решения.
