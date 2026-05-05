Блокировки интернета: О сбоях в работе мобильного интернета сообщают из Санкт-Петербурга

05.05.2026, MForum.ru

Сбои продолжаются и к утру 5 мая.

Проблемы начали отмечаться в полночь 5 мая и затрагивают абонентов нескольких операторов связи. Пользователи жаловались на невозможность открыть сайты, мессенджеры (включая Telegram) и игровые серверы.

Как и в Москве, в Петербурге операторы предупреждали абонентов о возможных ограничениях работы мобильного интернета и даже SMS в период с 5 по 9 мая, увязывая их с подготовкой и проведением массовых мероприятий и необходимостью обеспечения мер безопасности.

Официальных разъяснений о причинах "сбоя" 5 мая в Петербурге я пока не видел.

--

теги: мобильный интернет блокировки интернета блокировки мобильного интернета Петербург Санкт-Петербург

--