Программное обеспечение: Минцифры сочло маркировку решений на основе открытого кода преждевременной

MForum.ru
05.05.2026,
Минцифры сочло преждевременным введение обязательной маркировки решений, созданных на основе минимальной доработки открытого кода (open source) в реестре отечественного ПО.
Об этом рассказал КоммерсантЪ. Идея маркировки пришла из правительства, где ее задумывали с целью повышения прозрачности рынка, дифференциации решений по уровню зрелости и защиты заказчиков от формально «отечественных» продуктов, не обеспечивающих нужного уровня безопасности и функциональности.
В теории это могло бы помочь "отделить зерна от плевел" - компании, которые занимаются переупаковкой в "отечественные продукты" открытого кода без существенной доработки, что может негативно сказываться на качестве и повышении рисков в области кибербезопасности.
В Минцифры справедливо решили, что определить глубину интеграции, характер и полезность доработки, и, в целом, технические особенности - затруднительно. Это потребовало бы сложны проверок, привело бы к ограничениям на использование такого ПО предприятиями, увеличило бы стоимость внедрений.
Тем более, что и без маркировки считается невозможным регистрацию копии открытого ПО как оригинального продукта. И уже есть понятие "доверенного ПО", которое призвано решать задачу повышения безопасности пользования в том числе открытым кодом. За счет таких требований, как: включение в реестр отечественного ПО, совместимость с российским процессором, наличие техподдержки, возможность обновления ПО только с разрешения пользователя и без использования иностранных серверов.
Тот редкий случай, когда мы наблюдаем отказ от лишней бюрократии и утопичной идеи. Плюс в карму Минцифры, которое в последнее время получает много критики.
