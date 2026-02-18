Проводной интернет: Согласно проекту Минцифры, провайдеры смогут расторгнуть договор с абонентом, не согласным на замену медной линии на оптику в ходе плановых работ провайдера

18.02.2026, MForum.ru

Я не вижу в этом решении каких-то "тайных умыслов" в отношении граждан. Идет вполне рутинный переход от от устаревших медных линий к современным оптическим. Разумеется, есть люди (и я в их числе), которых и возможности "витой пары" вполне устраивают. Но есть несколько моментов, которые не позволяют операторам сохранять для желающих все "как было".

Во-первых, экономика вопроса. Для операторов невыгодно годами тянуть параллельно несколько различных сетей, в частности, сеть, основанную на меди, и сеть, основанную на оптоволокне. Особенно, когда речь идет о постоянном снижении числа пользователей "медной сети". В какой-то момент, как с 3G и GSM, наступает время, когда пора выключить старую сеть. Соответственно, у абонентов остается простой выбор - согласиться, что "время паровозов" прошло и подключиться по оптике или... остаться без подключения.

Во-вторых, ниши для кабелей в домах. Во многих домах они удручающе малы по размеру (когда проектировали дома, интернета, домофонов, сигнализаций еще не было, да и позднее под них зачастую закладывали меньше места чем необходим). Эти ниши во многих домах давно забиты кабелями "витой пары" так, что для нового - оптоволоконного или любого другого места практически не остается. Чтобы проложить новый кабель, желательно убрать старый.

Кстати, есть и дополнительный фактор — медь как вторичный ресурс. Медь - это дефицитный металл, ценность которого с каждым годом растёт и потому собранные старые кабели в теории тоже могут принести оператору хоть небольшой, но доход. К сожалению это делается не всегда, зачастую демонтаж требует затрат, превышающих потенциальный доход, кроме того, есть риски повреждения общедомового имущества при демонтаже. В общем - это, конечно, не та причина, из-за которой затевается регулирование в данном случае.

Так что этот кейс можно сравнить примерно с тем, как в свое время переводили дома с отопления собственными силами (я еще застал времена угольных подвалов и "кочегарок" в домах) на централизованное отопление. У жильцов не было права выбора - сохранять в своем доме собственное отопление или переходить на центральное. Правильно это или нет, вопрос отдельный, но за всем этим обычно стоит экономика - объективная реальность, с которой приходится считаться.

Что делать абонентам? Зависит от ситуации. Вполне логично перейти на оптику, это более перспективная технология. А если в доме есть альтернативный оператор, готовый предоставлять услуги по "витой паре", можно перейти к нему, чтобы ничего не менять. Благо на рынке провайдеров интернет-доступа, как правило, немало конкурирующих участников.

