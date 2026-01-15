Проводной интернет: МТС в Новосибирской области - расширена сеть проводного доступа в Новосибирске

15.01.2026, MForum.ru

В результате подключения ряда новостроек к сети проводного интернета МТС, а также обновления оборудования, еще 4 тысячи жителей Ленинского района получили возможность пользования домашним интернетом на скоростях до 1 Гбит/с.

Подключить гигабитный интернет теперь могут жители части домов Троллейного жилмассива, Южного и Западного микрорайонов, а также в жилых комплексах "Новый горизонт" и "Крымский".

«Не только любители кино и видеоигр, но и большие семьи, где все и сразу подключаются к интернету с множества устройств, оценят гигабитный интернет. Данная технология позволяет всем членам семьи одновременно пользоваться всеми домашними устройствами без ущерба для скорости передачи данных, а также смотреть цифровое ТВ и видео в формате 4К и 8К», — рассказывает директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: проводной интернет Новосибирская область МТС гигабитный интернет

--