Фиксированный доступ: Билайн в Московском регионе - оператор улучшил качество услуги доступа в интернет в МКД

MForum.ru

Фиксированный доступ: Билайн в Московском регионе - оператор улучшил качество услуги доступа в интернет в МКД

10.02.2026, MForum.ru

Билайн сообщает о подведении предварительных итогов выполнения программы модернизации сети связи, предназначенной для оказания услуг интернет-доступа в многоквартирных домах в Москве и области. По данным компании, в Московском регионе развернуто 4000 "единиц современного оборудования" на узлах сети связи. Это обновление инфраструктуры обеспечило повышение надежности каналов связи, устойчивости доступа к фиксированному интернету, особенно в часы пиковых нагрузок.

Как сообщает Билайн, улучшение качества сервисов домашнего интернета и цифрового ТВ смогут ощутить почти 100 тысяч пользователей - в виде минимизации зависаний видео, прерывания сессий, стабилизации скоростей загрузки. Положительные изменения отмечены в Серпухове, Ивантеевке, рабочем поселке Монино, Мытищах, Внуково.

Специалисты оператора переработали топологию сети, оптимизировали архитектуру узловых точек. Это позволило повысить стабильность скоростей вплоть до 1000 Мбит/с еще для 25 тысяч клиентов.

Для повышения непрерывности сервиса проведена установка источников бесперебойного питания в 4000 домах, подключенных к сети домашнего интернета Билайн. Установка аккумуляторов на узлах связи обеспечит стабильную работу оборудования даже в случае кратковременных отключений электричества.

В планах оператора - провести резервирование оптоволоконных линий на крупных узлах связи сети домашнего интернета в 70 районах Москвы и в городах Московской области. Реализация этого проекта, как ожидается, значительно уменьшит влияние аварий на линиях - в случае обрывов оптоволоконного кабеля пользователи не потеряют доступ к сервису.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Билайн Вымпелком Москва Московская область Московский регион проводной интернет фиксированный доступ домашний интернет

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

09.07. [Новости компаний] Фиксированный доступ: МТС в Московском регионе - к домашнему интернету за 6 месяцев подключено еще около 45 тысяч домохозяйств / MForum.ru

16.07. [Новости компаний] Фиксированный доступ: МТС в Московском регионе - рост темпов гигабитной сети фиксированного доступа / MForum.ru

07.02. [Новости компаний] B2B: МТС продолжает развивать сеть фиксированного доступа в Московском регионе - подключено еще 100 тысяч домохозяйств / MForum.ru

05.09. [Новости компаний]  ОАО "Вымпелком" / MForum.ru

22.08. [Новости компаний]  Фиксированный доступ: NetByNet предлагает новую линейку тарифов со скоростями до 100 Мбит/с / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: