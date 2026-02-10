Фиксированный доступ: Билайн в Московском регионе - оператор улучшил качество услуги доступа в интернет в МКД

10.02.2026, MForum.ru

Билайн сообщает о подведении предварительных итогов выполнения программы модернизации сети связи, предназначенной для оказания услуг интернет-доступа в многоквартирных домах в Москве и области. По данным компании, в Московском регионе развернуто 4000 "единиц современного оборудования" на узлах сети связи. Это обновление инфраструктуры обеспечило повышение надежности каналов связи, устойчивости доступа к фиксированному интернету, особенно в часы пиковых нагрузок.

Как сообщает Билайн, улучшение качества сервисов домашнего интернета и цифрового ТВ смогут ощутить почти 100 тысяч пользователей - в виде минимизации зависаний видео, прерывания сессий, стабилизации скоростей загрузки. Положительные изменения отмечены в Серпухове, Ивантеевке, рабочем поселке Монино, Мытищах, Внуково.

Специалисты оператора переработали топологию сети, оптимизировали архитектуру узловых точек. Это позволило повысить стабильность скоростей вплоть до 1000 Мбит/с еще для 25 тысяч клиентов.

Для повышения непрерывности сервиса проведена установка источников бесперебойного питания в 4000 домах, подключенных к сети домашнего интернета Билайн. Установка аккумуляторов на узлах связи обеспечит стабильную работу оборудования даже в случае кратковременных отключений электричества.

В планах оператора - провести резервирование оптоволоконных линий на крупных узлах связи сети домашнего интернета в 70 районах Москвы и в городах Московской области. Реализация этого проекта, как ожидается, значительно уменьшит влияние аварий на линиях - в случае обрывов оптоволоконного кабеля пользователи не потеряют доступ к сервису.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Билайн Вымпелком Москва Московская область Московский регион проводной интернет фиксированный доступ домашний интернет

--