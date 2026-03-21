Регулирование интернета: Минцифры поясняет - «белый список» используется только при ограничении мобильного интернета

21.03.2026,
По словам Минцифры России дела обстоят следующим образом.
"Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка» — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам.
Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать «белый список» платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на территории России.
Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет.
Доступ к домашнему интернету в России остаётся безлимитным. Тарифы и условия для клиентов определяют провайдеры".
Что можно сказать. В данный момент, так, наверное, и обстоят дела. Не будет же министерство делать ложные заявления. А что будет, скажем, через месяц, знают, наверное только гадалки. Мы - не гадалки, так что прогнозы делать не будем, а продолжим наблюдать. И запомним фразу "Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет". Вот только, бывают же и другие опасности, мошенники, например, или еще какие-то страшные угрозы, которые могут потребовать от регулятора решительных действий для восстановления безопасности...
