Регулирование: ФАС и МТС сообщили о заключении мирового соглашения по делу о повышении тарифов

Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

ФАС установил, что повышение в апреле-мае 2024 года компанией МТС тарифов в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов является нарушением Закона о конкуренции, а также экономически необоснованным, кроме того, по мнению ФАС эти действия компании ущемили интересы потребителей.

ФАС намеревалась начислить МТС штраф в размере 3 млрд рублей. В ходе судебных разбирательств, суд поддержал позицию ФАС после чего МТС предложило заключить мировое соглашение.

Стороны договорились о том, что МТС перечислит в бюджет 664 млн рублей. Кроме того, компания взяла на себя обязательство инвестировать 2.4 млрд рублей в создание инфраструктуры мобильной связи на территории малых населенных пунктов, где живет менее 1 тысячи человек, по перечню Минцифры (созданному в рамках программы УЦН).

Также МТС должна привести тарифы в соответствие с требованиями ФАС РФ, то есть к уровню апреля-мая 2024. Абонентам предложат 7 вариантов выбора возврата тарифа, включающие 8%-ный кэшбек с платежей за связь в течение года, доппакеты минут или трафика, или других услуг.

Достигнутая договоренность - это, наверное, лучший из возможных в создавшейся ситуации шаг МТС.

На мой взгляд, все происходящее означает, что российские телеком-операторы оказались в условиях шторма, что скорлупки их бизнеса теперь не столько управляются их капитанами и рулевыми, сколько находятся во власти стихий. А стихии трудно, а то и невозможно, просчитать - капитаны операторских кораблей могут прокладывать тот или иной курс, но они не могут знать - не сломает ли им внезапно мачту удар молнии, не порвет ли парус налетевший шквал, не смоет ли часть команды или груза могучий вал.

Корабли строились на совесть, они пока еще достаточно крепкие и держатся на плаву. Вряд ли у стихий есть цель разбить корабли в щепки или отправить их на дно целиком. Но бизнес по перевозке грузов в этом бурном море стал менее привлекательным. Заработок судовладельца теперь вряд ли можно прогнозировать так же точно, как раньше, и, скорее всего, он уже не будет таким интересным в плане возврата инвестиций, как в тучные годы спокойного моря - стихия об этом позаботится.

