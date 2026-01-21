Голосовые вызовы: О звонках роботами нужно будет извещать?

21.01.2026, MForum.ru

Новая инициатива депутатов Госдумы – ввести извещения, что звонок осуществляется с использованием голосового робота, записи голоса человека или синтезированной речи. Пока что это проект закона, в Минцифры его еще не направляли. Об этом сегодня сообщают Ведомости. Предлагается, что о таких звонках следует предупреждать абонента «коротким и разборчивым аудиосообщением» в первые секунды после установления вызова.

Не очень понятно, кто должен будет отвечать за еще и эту маркировку?

Во всяком случае, оператор, осуществляя прохождение вызова к абоненту, по идее, не может знать, как именно звонящий собирается с абонентом общаться.

Ответственность будет на вызывающей стороне?

Но тогда кто будет проверять соблюдение этой инициативы?

В целом, автоматизация звонков неприятна, но неизбежна. Можно, конечно, бросать трубку каждый раз, когда слышишь робота (я так часто делаю), но теперь и о том, что «с вами будет разговаривать курьер Озон», как правило предупреждает робот.

В ближайшие годы, надеюсь, появятся достаточно интеллектуальные автосекретари, которые смогут оградить человека хотя бы от части телефонного спама.

Пока что, как правило, нетрудно отличить робота и живого человека. Иногда это выдают чуть большие паузы перед репликами, например. Но очень скоро сделать это на слух не получится.

Нужно ли понимать, с кем имеешь дело при телефонном разговоре, с человеком или роботом? Если это не получается сделать у самого человека, так ли важно предупреждать его, что он имеет дело с роботом? На мой взгляд, это все не так уж и необходимо.

