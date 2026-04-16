Мобильная связь: Минцифры представило проект приказа с требованиями к БС O-RAN

16.04.2026, MForum.ru

Кроме общих положений в тексте содержатся условия применения БС LTE / LTE-Advanced O-RAN и требования к модулям O-CU, O-DU и O-RU. Оговаривается, что БС должны обладать техническими средствами противодействия угрозам.

Это требования к зарубежным БС, которые поставляются на российский рынок.

ПП закрепляет возможность сертификации отдельных модулей БС по отдельности, а не в составе единого изделия.

По задумке, принятие этой регуляции должно позволить легитимно применять оборудование O-RAN, собранное из модулей различных поставщиков на российских сетях сотовой связи. В том числе, отечественное. ○

