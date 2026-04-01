Спутниковая связь: Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов

01.04.2026, MForum.ru

В Минцифры состоялось очередное заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Одним из решений ГКРЧ выделила полосы частот российским космическим компаниям «Бюро 1440» и «Спутникс», которые развивают собственные низкоорбитальные спутниковые группировки.

Частоты выделены для создания

✦ спутникового сегмента гибридной системы связи, которая позволит обычным пользовательским устройствам (смартфонам, планшетам, датчикам интернета вещей) напрямую подключаться к космическим аппаратам

✦ комплекса оборудования для космических и земных станций персональной спутниковой связи

Частоты выделены для проведения опытных и конструкторских работ, пока без права на коммерческое использование.

Какие полосы радиочастот выделены

✦ ООО «Бюро 1440»:

2483,5–2500 МГц (космос-Земля)

1610–1626,5 МГц (Земля-космос)

✦ ООО «Спутникс»:

10700–12725 МГц (космос-Земля)

14000–14495 МГц (Земля-космос)

17300–18100 МГц (Земля-космос, космос-Земля)

18100–18600 МГц, 18800-20200 МГц (космос-Земля)

27500–30000 МГц (Земля-космос)

1610–1621 МГц (Земля-космос)

2483,8–2494,8 МГц (космос-Земля)

Основные условия использования

✦ приоритет отечественного оборудования: применение радиоэлектронных средств, отвечающих критериям подтверждения производства российской промышленной продукции

✦ электромагнитная совместимость обеих спутниковых сетей друг с другом, а также с военными и гражданскими системами

✦ исключение помех для систем и средств, используемых для нужд безопасности государства

✦ ежегодная отчётность: компании обязаны предоставлять отчёты о выполненных работах до 31 марта каждого года

Срок действия

Выделенные полосы радиочастот могут использоваться до 31 марта 2029 года при условии соблюдения всех установленных требований.

Почему это важно

Direct-to-Device (D2D) - перспективная технология, которая позволит обеспечить спутниковую связь для абонентов мобильных и стационарных сетей в районах вне зоны покрытия наземных базовых станций. D2D также повышает устойчивость сетей, что важно в случаях аварий или чрезвычайных происшествий.

Решение ГКРЧ открывает новые возможности для разработки передовых телекоммуникационных решений, развития орбитальной группировки России и гибридных систем связи. Оно также способствует реализации стратегических задач в области космической индустрии и технологического суверенитета страны.

Что я могу сказать по теме

Частоты которые получило Бюро 1440 - стандартизированные, band n254 3GPP для "неназемных сетей" (NTN). Предназначены для D2D (D2C), хотя Бюро 1440 пока что больше ориентировано не на прямые подключения спутник-смартфон, а на подключения спутник-терминал (а далее - БС или Wi-Fi, например).

Спутникс получил этот же n254, но поуже. А также традиционные спутниковые диапазоны Ku и Ka (под них смартфонов нет).

У Starlink, например, есть и "наземные" b25 (1910-1995 / 2000-2200) и D2C AWS-3 (1695-1710 / 1915-2000).

В любом случае со Starlink с его 650+ запущенными D2C спутниками и миллионами пользователей D2C я бы российские проекты не сравнивал. Не тот масштаб.

Зато n254 "обещает" поддержку модемами зарубежных чипов/смартфонов. Впрочем, насчет совместимости пока говорить рано.

И все же, как говорится, "процесс идет" и это отрадно. На фоне того кошмара, который зачем-то устроили в российском телекоме - хоть что-то приятное.

теги: мобильная связь спутниковая связь сотово-спутниковая связь регулирование частоты ГКРЧ Рассвет Бюро 1440 n254 Россия

© Алексей Бойко, MForum.ru

