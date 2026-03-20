Электросвязь: Региональные операторы столкнулись с демонтажом своего оборудования с опор, принадлежащих Россетям

20.03.2026, MForum.ru

«Эта музыка будет вечной». Нет ничего более постоянного, чем смена тарифов и переиначивание методик расчета платежей за подвес оптоволокна и размещение «элементов оборудования» операторов связи на опорах энергетиков. С этим сталкивался, думаю, каждый российский оператор, который строит хоть сколько-то распределенные сети.

На этот раз очередной виток противостояния втянул более 30 интернет-провайдеров из Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного ФО. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию малых операторов связи регионов. По данным операторов, представители региональных организаций, например, «Россети Ленэнерго» действуют решительно – без решений суда проводят демонтаж линий связи, операторы жалуются и на повреждения своего оборудования.

С 1 июля 2026 года меняется методика расчета тарифов за услуги энергетиков, и до 30 июня «дочки» Россетей должны провести инвентаризацию оборудования, подвешенного на опорах. С 1 июля плата будет взиматься за каждую единицу подвешенного оборудования, а пока что она взималась вне зависимости от его количества (а Московском регионе и на территории действия Россети Волга это произошло еще в 2025 году).

Вполне вероятно, что в рамках инвентаризации, энергетики могут сталкиваться и с сюрпризами в виде оборудования, которое размещено на их опорах без заключения соответствующего договора. Если демонтируется такое оборудование, то что же, энергетики в своем праве (хотя в каких-то ситуациях это может рассматриваться и как злоупотребление, например, если при демонтаже повреждается оборудование оператора).

Вместе с тем, по мнению операторов, случается также и такое – если в рамках инвентаризация находят более одной единицы оборудования (размещенной по договору), все остальные демонтируют, хотя методика, учитывающая количество размещений, еще не вступила в силу. Здесь все сложнее, без юристов не разобраться. И есть ощущение, что суды всегда встают на сторону энергетиков, а не операторов. «Интернет – не нужен?».

Интересно, что в ГК Россети уверены, что «Взимание платы за размещение каждого элемента сетей электросвязи применялось в ГК «Россети» всегда, так как каждый элемент оказывает воздействие на опоры линий электропередачи».

Если смотреть на «глубинные причины», то понятно, что затраты энергетиков год от года растут, а цены на их услуги для населения регулятор пытается сдерживать. Соответственно приходится искать новые потоки доходов, и здесь операторы в глазах энергетиков выглядят подходящей «дойной коровой»: представитель Россетей, с которым беседовали Ведомости уверен, что плата за размещение оборудования на опорах составляет незначительную часть в составе затрат оператора. Вот только из набора «незначительных частей» и состоят те гигантские и быстро растущие расходы, которые сейчас у операторов растут быстрее, чем выручка и уже "положили на бок" многих из них.

В Минцифры с ситуацией, похоже, ничего сделать не могут. Россети - монополист, за монополиями следит ФАС, а в ФАС, похоже, заняли позицию поддержки Россетей. По крайней мере, энергетикам очень помог приказ ФАС №289 от 18 мая 2023 года, в котором и говорилось, что плата за размещение на опорах зависит от количества точек доступа. Невнятная формулировка допускала разные трактовки, что вызвало немало судебных споров, но судебная практика склонилась к трактовке Россетей, что вызвало повышение расходов операторов.

Все же Минцифры направило в Минэнерго предложение установить спецусловия для размещения сетей электросвязи на опорах ЛЭП в населенных пунктах с небольшим количеством жителей. Пока в Минэнерго думают… и превентивно напоминают, что дополнительная нагрузка кабелями связи изначально не учитывалась при проектировании опор.

Противостояние операторов и энергетиков будет вечным. Монополии всегда стремятся повышать цены, т.к. конкуренция их не сдерживает. Так что для кардинального решения проблемы операторам стоило бы строить собственные опоры. Тот, кто в это вложится, сможет пускать на свои опоры и других желающих. Возможно, этой темой заинтересуются «башенные компании»? Если такие работы начнутся, энергетикам придется занять более взвешенную позицию по отношению к операторам связи.

