Электросвязь: Региональные операторы столкнулись с демонтажом своего оборудования с опор, принадлежащих Россетям

20.03.2026, MForum.ru

«Эта музыка будет вечной». Нет ничего более постоянного, чем смена тарифов и переиначивание методик расчета платежей за подвес оптоволокна и размещение «элементов оборудования» операторов связи на опорах энергетиков. С этим сталкивался, думаю, каждый российский оператор, который строит хоть сколько-то распределенные сети.

На этот раз очередной виток противостояния втянул более 30 интернет-провайдеров из Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного ФО. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию малых операторов связи регионов. По данным операторов, представители региональных организаций, например, «Россети Ленэнерго» действуют решительно – без решений суда проводят демонтаж линий связи, операторы жалуются и на повреждения своего оборудования.

С 1 июля 2026 года меняется методика расчета тарифов за услуги энергетиков, и до 30 июня «дочки» Россетей должны провести инвентаризацию оборудования, подвешенного на опорах. С 1 июля плата будет взиматься за каждую единицу подвешенного оборудования, а пока что она взималась вне зависимости от его количества (а Московском регионе и на территории действия Россети Волга это произошло еще в 2025 году).

Вполне вероятно, что в рамках инвентаризации, энергетики могут сталкиваться и с сюрпризами в виде оборудования, которое размещено на их опорах без заключения соответствующего договора. Если демонтируется такое оборудование, то что же, энергетики в своем праве (хотя в каких-то ситуациях это может рассматриваться и как злоупотребление, например, если при демонтаже повреждается оборудование оператора).

Вместе с тем, по мнению операторов, случается также и такое – если в рамках инвентаризация находят более одной единицы оборудования (размещенной по договору), все остальные демонтируют, хотя методика, учитывающая количество размещений, еще не вступила в силу. Здесь все сложнее, без юристов не разобраться. И есть ощущение, что суды всегда встают на сторону энергетиков, а не операторов. «Интернет – не нужен?».

Интересно, что в ГК Россети уверены, что «Взимание платы за размещение каждого элемента сетей электросвязи применялось в ГК «Россети» всегда, так как каждый элемент оказывает воздействие на опоры линий электропередачи».

Если смотреть на «глубинные причины», то понятно, что затраты энергетиков год от года растут, а цены на их услуги для населения регулятор пытается сдерживать. Соответственно приходится искать новые потоки доходов, и здесь операторы в глазах энергетиков выглядят подходящей «дойной коровой»: представитель Россетей, с которым беседовали Ведомости уверен, что плата за размещение оборудования на опорах составляет незначительную часть в составе затрат оператора. Вот только из набора «незначительных частей» и состоят те гигантские и быстро растущие расходы, которые сейчас у операторов растут быстрее, чем выручка и уже "положили на бок" многих из них.

В Минцифры с ситуацией, похоже, ничего сделать не могут. Россети - монополист, за монополиями следит ФАС, а в ФАС, похоже, заняли позицию поддержки Россетей. По крайней мере, энергетикам очень помог приказ ФАС №289 от 18 мая 2023 года, в котором и говорилось, что плата за размещение на опорах зависит от количества точек доступа. Невнятная формулировка допускала разные трактовки, что вызвало немало судебных споров, но судебная практика склонилась к трактовке Россетей, что вызвало повышение расходов операторов.

Все же Минцифры направило в Минэнерго предложение установить спецусловия для размещения сетей электросвязи на опорах ЛЭП в населенных пунктах с небольшим количеством жителей. Пока в Минэнерго думают… и превентивно напоминают, что дополнительная нагрузка кабелями связи изначально не учитывалась при проектировании опор.

Противостояние операторов и энергетиков будет вечным. Монополии всегда стремятся повышать цены, т.к. конкуренция их не сдерживает. Так что для кардинального решения проблемы операторам стоило бы строить собственные опоры. Тот, кто в это вложится, сможет пускать на свои опоры и других желающих. Возможно, этой темой заинтересуются «башенные компании»? Если такие работы начнутся, энергетикам придется занять более взвешенную позицию по отношению к операторам связи.

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

23.09. МТС обеспечит автономный транспорт Яндекса сервисом точного позиционирования

09.07. МТС в Пермском крае - оператор и правительство края договорились о масштабном развитии инфраструктуры связи

17.02. Британский 3 UK протестирует усиление городской сети 5G малыми сотами 5G Open RAN в Глазго

04.12. Артем Филин назначен директором оператора МегаФон в Ростовской области

30.11. Tele2 завершила очередной этап модернизации инфраструктуры в метрополитене Москвы

21.07. Правила на установку опор сотовой связи в Подмосковье мешают строительству качественного покрытия

27.03. Tele2 оптимизировала покрытие за счет наращивания высот подвеса антенн

28.09. Что делать с критически-важными специалистами в телекоме

26.11. Европа должна развивать 5G, чтобы не отстать в международной гонке

23.12. 20 базовых станций Билайн в необычных местах

04.10. Конспекты. Евгений Лукьянчук, МТС, 5G МТС в Москве

25.09. Русские Башни построят инфраструктуру в Нижнем Тагиле

03.10. Verizon запустил очередную “первую в мире” сеть 5G

30.03. Активные антенны

15.03. Day-by-Day, 2016.03.14, понедельник. Телеком и Роботы

21.03.  МТС в Новосибирской области

28.10.  "ЭР-Телеком" в цифрах и планах

23.05. ФАС признала нарушением закона о конкуренции требования о демонтаже подвесных линий связи

16.04.  Как будет расширяться сеть Yota LTE в Московском регионе?

21.02.  Yota переходит на LTE в Москве. Часть 3. Наращивание покрытия в Московском регионе

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Колонка редактора

20.03. Региональные операторы столкнулись с демонтажом своего оборудования с опор, принадлежащих Россетям

19.03. Олег Хазов заменит Илью Иванцова на позиции главы ПАО Элемент

19.03. Сети 5G в России должны будут уметь использовать отечественный алгоритм шифрования

19.03. Южнокорейские ученые подтвердили возможность длительной работы ИИ-чипов в условиях космической радиации

19.03. Билайн Big Data & AI открыл демодоступ к новым ИИ-агентам для аналитики и маркетинга

19.03. В России освоили производство активных лазерных элементов

19.03. В Ростехе запаздывают с серийным выпуском базовых станций сотовой связи

19.03. Рынок ПК в России упал и вряд ли вырастет в ближайшее время

19.03. МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет ускорен в посёлке Ясногорск

18.03. KDDI внедряет многофункциональную систему оптимизации сети на основе искусственного интеллекта

18.03. В Японии додумались до аварийного роуминга

18.03. Samsung смог продать свои микросхемы HBM4 компании AMD

18.03. Nvidia надеется, что все же сможет поставить чипы H200 клиентам в Китае

18.03. МегаФон в Оренбургской области - покрытие 4G улучшено у Сорочинского водохранилища

18.03. Билайн сообщает о расширении покрытия и умощнении сети в ряде городов и районов региона

Все статьи >>

Новости

20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro

20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта

19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов

19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры

18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69

17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов

17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера

16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra

13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой

13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300

12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей

12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий

11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч

