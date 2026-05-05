Микроэлектроника: Cerebras планирует привлечь $3.5 млрд в ходе IPO

05.05.2026, MForum.ru

Компания Cerebras подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление с планами продать 28 млн акций в рамках первичного размещения акций, чтобы привлечь $3.5 млрд.

Рыночная капитализация компании в случае успешного размещения достигнет $26.6 млрд.

В 2024 году компания уже было собиралась выйти на биржу, но тогда передумала, попробовала самостоятельно предоставлять облачные услуги на основе использования своих чипов.

В январе 2026 года компания Cerebras объявила о многолетнем соглашении OpenAI - OpenAI обязался развернуть 750 МВт вычислительных мощностей Cerebras. Кроме того, обе компании договорились о совместное разработке будущего оборудования и моделей.

Первым крупным провайдером, развернувшим Cerebras в своих ЦОД стала компания Amazon Web Services. Есть еще одно стратегическое партнерство - с G42 из Абу-Даби по созданию суперкомпьютеров Condor Galaxy.

IPO призвано показать, что Cerebras - не просто амбициозный стартап с оригинальным большим чипом, а серьёзный конкурент другим участникам рынка. Уверенность в успехе Cerebras - показывает, что устоявшаяся схема построения AI-систем может быть не единственной.

Конкуренция в нише инференса разгорается, да это уже и не ниша, а сегмент. Сверхбыстрым инференсом занимаются также и Groq, SambaNova и Graphcore.

