Микроэлектроника: OpenAI заключила с Cerebras многомиллиардное соглашение

17.04.2026, MForum.ru

По информации Reuters, OpenAI заключила с Cerebras многомиллиардное соглашение, одно из крупнейших в истории ИИ-индустрии.

OpenAI обязалась заплатить Cerebras более $20 млрд за использование серверов на базе её чипов в течение ближайших 3 лет. Эти обязательства вдвое превышают предыдущее соглашение на $10 млрд, о котором было объявлено в январе 2026 года.

В рамках сделки OpenAI также получит опционы на миноритарную долю в Cerebras. По информации The Information, при достижении общих расходов OpenAI в $30 млрд за три года она сможет получить варранты, представляющие до 10% акций Cerebras.

OpenAI также согласилась предоставить Cerebras около $1 млрд на строительство центров обработки данных для своих продуктов.

Партнерство с OpenAI ускорит выход Cerebras на биржу, планируется первичное публичное размещение акций в этом квартале (2K2026). Компания намерена привлечь $3 млрд в ходе размещения при оценке примерно в $35 млрд (а ведь еще в сентябре 2025 года оценка Cerebras составляла $8.1 млрд).

Вот что такое перспективная технология, востребованная рынком. Cerebras известна своим уникальным чипом WSE-3, содержащим 4 трлн транзисторов. В компании утверждают, что он в 21 раз быстрее, на треть дешевле и потребляет на треть меньше энергии, чем Nvidia DGX B200 Blackwell.

Стоит вспомнить и о том, что Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, - один из первых инвесторов OpenAI.

Очередная иллюстрация общерыночных попыток снизить зависимость от Nvidia.

теги: микроэлектроника крупные сделки инвестиции OpenAI Cerebras чипы ИИ ИИ-чипы

© Алексей Бойко, MForum.ru

