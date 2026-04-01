Мобильная связь: МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области

01.04.2026,
МТС провела в городе Вольск Саратовской области испытания необычного способа организации связи - радиомодуль базовой станции LTE был поднят на аэростате на высоту 300 м. Такой подход позволяет оперативно обеспечить мобильным интернетом удаленную и труднодоступную территорию.
По своей сути использованное оборудование - это обычный радиомодуль базовой станции, установленный на необычно высокой «виртуальной вышке». Вместо капитальной металлической конструкции, требующей фундамента и длительного монтажа, роль мачты выполнил привязной аэростат, разработанный Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики (АО «ДКБА»). Базовую станцию и аэростат перевозит автоприцеп, что делает комплекс мобильным: развертывание всей системы занимает всего 2 часа.
Ключевая особенность решения - БС подключена к магистральной сети МТС по оптоволокну. Радиомодуль на аэростате соединяется с наземным блоком управления с помощью оптического кабеля, который проходит внутри удерживающих тросов.
В чем выигрыш перед классической вышкой?
Для установки «летающей станции» не требуется покупать земельный участок и оформлять сложную и дорогостоящую документацию на землеотвод. Также отпадает необходимость в проектировании, заливке фундамента и возведении металлической вышки, что в случае с традиционным строительством занимает месяцы и требует немалых капитальных вложений. Но понадобится разрешение муниципальных властей и ряда других регуляторов на подъем аэростата в атмосферу.
По данным тестирования, аэростат способен находиться в воздухе длительное время, минимум, 30 суток. После этого его необходимо опустить и провести сервисное обслуживание, а затем его можно поднять вновь.
Что касается зоны покрытия, при высоте подъема в 300 метров она составила 10 км в радиусе. Для сравнения: если бы стандартная базовая станция была установлена на обычной вышке высотой 30–50 метров, ее радиус действия в аналогичных условиях вряд ли превысил бы пару километров из-за ограничений прямой видимости и рельефа местности.
Скорость передачи данных в ходе испытаний достигала 30 Мбит/с . Это значение обусловлено тем, что на аэростате использовалась антенна с круговой диаграммой направленности для создания равномерного покрытия на большой площади (использовалась технология LTE и полоса частот в диапазоне 2100 МГц). В отличие от классических вышек, где обычно применяют три секторные антенны для увеличения емкости сети в конкретных направлениях, здесь приоритетом является максимальная зона охвата, а не пиковая скорость для каждого абонента. Да, 30 Мбит/c будут делиться между всеми активными абонентами, находящимися на поверхности земли в круге, радиусом 10 км.
Данное решение вряд ли станет массовой заменой наземным вышкам, но просматриваются отдельные ниши для его применения. В частности, технология может быть востребована для обеспечения связью удаленных производственных площадок, например, добывающих компаний, работающих в карьерах или в холмистой местности, где сложно построить обычную инфраструктуру.
Также она может весьма пригодится при ликвидации чрезвычайных ситуаций или проведении массовых мероприятий на открытом воздухе, однако при обязательном условии наличия точки подключения оптоволокна. В будущем оператор рассматривает возможность подключения таких аэростатов и через спутниковые каналы связи, что еще больше расширит их автономность и применимость.
Стоит отметить, что схожие разработки идут и за рубежом. В Японии, например, операторы NTT Docomo и SoftBank планируют запустить коммерческие услуги с использованием стратосферных платформ (HAPS) в 2026 году, а в США компания Sceye разрабатывает дирижабли для обеспечения связи. Но пока что массового внедрения таких систем в мире я не заметил, они остаются инструментом для решения узкоспециализированных задач.
