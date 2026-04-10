Микроэлектроника: Amazon рассматривает возможности продажи собственных ИИ-чипов

Микроэлектроника: Amazon рассматривает возможности продажи собственных ИИ-чипов

10.04.2026, MForum.ru

Amazon рассматривает возможность продажи собственных чипов, годовой оборот подразделения может превысить $20 млрд.

В Amazon изучают возможность продажи своих чипов сторонним клиентам, такое мнение высказывает Bloomberg. Причем по мнению гендиректора Энди Джасси объем продаж может достичь не только $20 млрд, но и $50 млрд.

На сегодня Amazon сдает свое оборудование на собственных чипах ИИ в аренду через Amazon Web Services. Но как отмечают в отчете, растущий спрос на процессоры ИИ, побуждает компании искать альтернативы предложениям Nvidia.

По данным TrendForce, по мере того, как такие поставщики облачных услуг, как Google и Amazon, будут наращивать собственную разработку чипов, прогнозируется, что на серверы ИИ на базе ASIC придется 27,8% от общего объема поставок серверов ИИ в 2026 году, а к 2030 году эта доля вырастет почти до 40%.

Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

