Микроэлектроника: TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%

24.03.2026,
TSMC прогнозирует значительный рост финансовых показателей в 2026 году. По последним данным, выручка компании может увеличиться на 30% по сравнению с 2025 годом. Более того, TSMC ожидает среднегодового темпа роста выручки (CAGR) на уровне 25% вплоть до 2029 года.
Оптимизм компании основан на устойчивом спросе на передовые полупроводниковые решения, особенно в сегменте искусственного интеллекта, облачных вычислений и высокопроизводительных вычислений.
Особое внимание уделяется заводу в Аризоне (Fab 21), где компания ускоряет реализацию планов по выпуску чипов по передовым техпроцессам. На сегодня здесь целятся в техпроцесс 3нм на площадке P2 в Аризоне с планами запуска серийного производства в 2H2027. А к 2030 году планируется внедрить техпроцесс 2нм.
Также сокращены сроки монтажа на площадках P3 и P4, что позволит быстрее ввести мощности в эксплуатацию.
И, что всегда весьма радует производителей, производственные мощности фабрики в Аризоне, включая непостроенные линии, уже полностью забронированы клиентами. Да какими - Apple, Nvidia, AMD и Qualcoom.
В целом, происходящее позволяет говорить о соответствии ряду трендов:
✦ геополитическая диверсификация;
✦ рост спроса на чипы ИИ
✦ ускорение технологического прогресса (в отдельных странах уже впору говорить о близости сингулярности?)
✦ концентрации спроса
