Спутниковая связь: Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440

24.03.2026, MForum.ru

Идет процесс проверки бортовых систем и выведение их на целевую орбиту.

Запуск планировался до конца 2025 года, но немного задержался.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года планируется запустить еще 32 аппарата. Сдвинутся ли сроки или теперь можно рассчитывать на исполнение этих планов?

В 2027 году планируется запуск основной части российской низкоорбитальной группировки - 272 аппаратов.

Всего планируется запустить до 383 спутников к 2030 году, если эти планы не менялись.

Одна из основных задач - обеспечение связью подвижных объектов - поездов, самолетов и т.п. Но не только, планируется, например, подключать через спутники группировки наземные базовые станции сотовой связи - об этом договорились в 2025 году Билайн и Бюро 1440.

