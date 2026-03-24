Микроэлектроника: Кризис расползается по цепочке поставок

24.03.2026,
Натараджан Рамачандра, директор по маркетингу подразделения Physical Layer Products компании Broadcom сегодня отметил, что не только производственные мощности TSMC оказались в дефиците.
Кризис распространяется и на ряд смежных отраслей.
🔹 Лазеры. Речь идет и о электропоглощающих модулированных лазерах (EML), так и о лазерах непрерывной волны (CW). Хотя в этом сегменте работает несколько поставщиков, но в Broadcom уверены, что здесь на сегодня - одно из "узких мест".
🔹 PCB. Меня немного удивила включение этого сегмента рынка в разряд тех, для которых есть дефицит, но г-н Рамачандра отметил печатные платы, как одно из узких мест. С оговоркой, что это особенно касается Paddle Card, используемых в оптических приемопередатчиках. Этому можно поверить - для таких карт как правило требуются особо точные станки и системы контроля, специфичные материалы (низкое диэлектрическое поглощение, например). И спрос действительно растет быстрее, чем производственные мощности.
Реагируя на ситуацию, участники рынка переходят на долгосрочные соглашения, заключают контракты на 3-4 года вперед, чтобы закрепить за собой производственные мощности. Один из примеров - Samsung и AMD, которые недавно долгосрочно договорились по теме HBM4 для новых ИИ-ускорителей AMD Instinct MI455X.
Другой итог рыночных изменений - столкнувшись с дефицитом мощностей 2нм TSMC, Nvidia может скорректировать дизайн своей платформы Feynman, запланированной на 2028 год. Если ранее ожидалось, что это решение будет выполнено в основном по техпроцессу 2нм, теперь ожидается, что 2нм будет задействован только для ключевых компонентов.
Проблема усугубляется тем, что Apple, по слухам, уже зарезервировала более 50% начальных производственных мощностей линии 2нм TSMC. На долю Nvidia и M* осталось менее половины.
Так что дефицит есть и он еще немало месяцев, может быть, около года, будет действовать как еще один заметный фактор, ощутимо влияющий на ситуацию на рынке.
