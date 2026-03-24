Фиксированный доступ: Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей

24.03.2026, MForum.ru

Билайн бизнес сообщает о запуске линейки решений для предпринимателей, включающей фиксированный интернет, управляемый Wi-Fi, фемтосоты для усиления мобильной связи, выделенный APN и балансировщик Мультисим.

✦ Фиксированный интернет доступен со скидкой до 40% на новые подключения.

✦ Управляемый Wi-Fi предназначен для создания сети в офисах и торговых точках.

✦ Фемтосоты используются в помещениях со сложными условиями приема сигнала.

✦ Выделенный APN обеспечивает доступ к внутренним системам компании.

✦ Балансировщик Мультисим объединяет подключения к нескольким сотовым сетям в единый канал передачи данных, минимизируя прерывания услуг.

«Предпринимателям сегодня важно быть уверенными в устойчивости своих бизнес-процессов. "Билайн бизнес" поддерживает компании, предлагая решения, которые помогают оставаться на связи со своими клиентами и сотрудниками при любых вызовах», - отметил директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес» Сергей Субботин.

Логичная и достаточно оперативная реакция компании в ситуации, когда спрос на проводной интернет растет в разы, как и на другие решения, которые позволяют бизнесу хоть как-то выживать в хаосе «временных блокировок» и «временных отключений». Интерес к подобным услугам сейчас вырос, и оператор, способный обеспечить решение части проблем бизнесу, вероятно, сможет найти спрос на эти решения.

Так что дефицит есть и он еще немало месяцев, может быть, около года, будет действовать как еще один заметный фактор, ощутимо влияющий на ситуацию на рынке.

