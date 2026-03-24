Фиксированный доступ: Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей

24.03.2026,
Билайн бизнес сообщает о запуске линейки решений для предпринимателей, включающей фиксированный интернет, управляемый Wi-Fi, фемтосоты для усиления мобильной связи, выделенный APN и балансировщик Мультисим.
✦ Фиксированный интернет доступен со скидкой до 40% на новые подключения.
✦ Управляемый Wi-Fi предназначен для создания сети в офисах и торговых точках.
✦ Фемтосоты используются в помещениях со сложными условиями приема сигнала.
✦ Выделенный APN обеспечивает доступ к внутренним системам компании.
✦ Балансировщик Мультисим объединяет подключения к нескольким сотовым сетям в единый канал передачи данных, минимизируя прерывания услуг.
«Предпринимателям сегодня важно быть уверенными в устойчивости своих бизнес-процессов. "Билайн бизнес" поддерживает компании, предлагая решения, которые помогают оставаться на связи со своими клиентами и сотрудниками при любых вызовах», - отметил директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес» Сергей Субботин.
Логичная и достаточно оперативная реакция компании в ситуации, когда спрос на проводной интернет растет в разы, как и на другие решения, которые позволяют бизнесу хоть как-то выживать в хаосе «временных блокировок» и «временных отключений». Интерес к подобным услугам сейчас вырос, и оператор, способный обеспечить решение части проблем бизнесу, вероятно, сможет найти спрос на эти решения.
Так что дефицит есть и он еще немало месяцев, может быть, около года, будет действовать как еще один заметный фактор, ощутимо влияющий на ситуацию на рынке.
теги: фиксированный доступ Билайн бизнес услуги B2O
Публикации по теме:
16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз
12.03. МТС в Кировской области подключил к гигабитному интернету 19 тысяч семей в 2025 году
27.02. МТС провела тесты технологии 50G PON - были достигнуты скорости домашнего интернета до 38 Гбит/с
26.02. Китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2.5-4 раза
24.02. МТС в Амурской области - оператор расширил гигабитный фиксированный доступ в Свободном
10.02. Билайн в Московском регионе - оператор улучшил качество услуги доступа в интернет в МКД
12.01. Трафик публичных Wi-Fi сетей в России и спрос на фиксированный доступ растут из-за отключений мобильного интернета
26.12. Российский рынок телекоммуникаций - 2025: предварительные итоги
25.12. МТС в Ленобласти - МТС сообщает о расширении сети проводного интернета в Санкт-Петербурге и в Ленобласти
03.12. МТС в Кировской области: оператор расширяет доступ к гигабитному интернету
25.11. МТС представила малому и среднему бизнесу возможность онлайн-подключения к интернету
01.11. МегаФон в ЯНАО - новые скорости 4G пришли на Ямал
01.11. МТС в Кировской области - гигабитный фиксированный доступ охватил еще более 4000 семей
25.09. МТС в Пермском крае - еще 400 домохозяйств получили возможность подключения к скоростям 1 Гбит/с
08.09. МТС в Амурской области - гигабитный интернет стал еще доступнее жителям Благовещенска
11.08. Спрос на подключения к сетям фиксированной связи растет на фоне отключений мобильного интернета
08.08. МТС в Курской области - гигабитный домашний интернет стал доступен более 130 тысячам семей в Курске
28.07. МТС в Нижегородской области - возможность подключить гигабитный интернет получили еще около 10 тысяч жителей в Нижнем Новгороде
18.07. МТС в Пермском крае - фиксированный доступ 1 Гбит/с стал доступнее в четырех районах Перми
09.07. МТС в Московском регионе - к домашнему интернету за 6 месяцев подключено еще около 45 тысяч домохозяйств
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон
23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд
23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах
23.03. Бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV
23.03. МегаФон в Татарстане - сеть LTE в Казани получила дополнительные частоты
23.03. Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести
24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены
24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов
23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»
23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA
20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro
20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне