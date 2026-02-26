Рынок оптоволокна: Китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2.5-4 раза

MForum.ru
26.02.2026,
Такими сведениями делятся Ведомости. Причин для этого несколько. Одна из них – растущий дефицит оптоволокна в мире, связанный как с использованием дронов FPV с управлением по оптоволокну, так и массовое строительство ЦОД ИИ, в которых соединение серверов обеспечивается оптоволоконными кабелями.
Китай обеспечивает свыше 60% объемов мирового производства оптоволокна. Поскольку в России на текущий момент практически не выпускаются массово ни преформы, ни оптоволокно, его приходится закупать в Китае. Только за 2025 год и начало 2026 года цены выросли с 16 юаней за 1 км до 40 юаней за км, приводит газета данные Леонида Коника, ComNews.
Сейчас предпринимаются меры по созданию в России производства преформ. А когда будет восстановлено крупносерийное производство оптоволокна – не ясно. Так что наблюдается близкая к 100% зависимость от Китая в этом вопросе.
Потребление оптоволокна Россией в 2025 году выросло более, чем в 10 раз, ранее оно не превышало 1% от объемов мирового рынка, а по итогам 2025 года превысило 10%.
В сложившихся условиях, у российских кабельных заводов нет способа удерживать цены, они будут вынуждены отразить рост цен на сырье (оптоволокно) в росте цен на кабели. Но и по новым ценам закупить оптоволокно в объемах 2025 года будет сложно. Какое-то время ситуацию позволят сглаживать складские запасы, затем Россия может столкнуться с дефицитом оптоволоконного кабеля.
Далее по цепочке следствий можно ожидать повышения стоимости аренды темного волокна, удорожания и замедления строительства в России магистральных сетей и ЦОД ИИ. Как на грех, с каждым годом растет степень устаревания проложенных в 90-е годы в нашей стране оптоволоконных кабелей, уже подошло время их массовой замены. Проблемы с оптоволокном могут сказаться на качестве работы и темпах развития телекома, ЦОД и ИИ.
Выходом могло бы стать налаживание собственного крупномасштабного производства оптоволокна (и преформ). Но быстро это сделать вряд ли получится. Особенно это касается сложных видов оптоволокна – устойчивого к изгибам и высокопрозрачного.
теги: микроэлектроника фиксированный доступ производство оптоволокна производство оптоволоконного кабеля рынок оптоволокна тренды проблемы оптоволокно
