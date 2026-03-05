Производство оптоволокна: Минпромторг экстренно смягчает требования к оптоволоконным кабелям из-за остановки единственного завода и ценового шока

05.03.2026, MForum.ru

Минпромторг предложил скорректировать критерии отнесения волоконно-оптических кабелей (ВОК) к российской промышленной продукции (ПП №719). С 1 июня 2026 года российским будет считаться кабель, произведенный в РФ из зарубежного оптического волокна. Это вынужденная и временная мера, связанная с остановкой единственного в ЕАЭС завода «Оптико-волоконные системы» (ОВС) в Мордовии и критическим ростом цен на китайское оптоволокно.

Чтобы избежать усугубления проблем отрасли, регулятор предлагает временно разрешить использовать импортное оптоволокно (преимущественно китайское) при производстве кабелей на территории РФ. При этом производители должны самостоятельно обеспечивать скрутку, наложение брони и оболочки - эта часть производства остается локализованной.

Мера временная, с 1 января 2028 года вернется требование к использованию оптического волокна, произведенного в России или странах ЕАЭС. К этому сроку в России либо восстановят производство на ОВС, либо построят новое предприятие, либо производители кабеля должны будут найти поставщиков волокна в странах ЕАЭС.

Дополнительную сложность ситуации придает беспрецедентный рост цен на оптоволокно из Китая. С начала 2026 года китайские поставщики подняли цены для российских покупателей в 2,5–4 раза. В начале 2025 года волокно G.652D стоило 16 юаней (около 180 рублей) за 1 км, к концу года — 25 юаней (около 280 рублей), а в январе 2026-го достигло 40 юаней (около 440 рублей) за 1 км.

Среди причин роста - глобальный дефицит оптоволокна вызван бумом искусственного интеллекта и строительством дата-центров по всему миру. Кроме того, резко вырос спрос со стороны оборонной промышленности - в 2025 году Россия потребила 10,5% мирового производства оптоволокна, хотя ранее ее доля не превышала 1%. Гражданская потребность российских кабельных предприятий – порядка 2 млн км в год. Мощность ОВС могла "закрыть" эту потребность, пока завод работал.

Таким образом, регуляторная часть проблем оперативно смягчена. А вот ситуацию с ценами в ближайшей перспективе нормализовать вряд ли получится.

теги: производство оптоволокна регулирование локализация производства

