Производство оптоволокна: Минпромторг экстренно смягчает требования к оптоволоконным кабелям из-за остановки единственного завода и ценового шока

MForum.ru
05.03.2026,
Минпромторг предложил скорректировать критерии отнесения волоконно-оптических кабелей (ВОК) к российской промышленной продукции (ПП №719). С 1 июня 2026 года российским будет считаться кабель, произведенный в РФ из зарубежного оптического волокна. Это вынужденная и временная мера, связанная с остановкой единственного в ЕАЭС завода «Оптико-волоконные системы» (ОВС) в Мордовии и критическим ростом цен на китайское оптоволокно.
Чтобы избежать усугубления проблем отрасли, регулятор предлагает временно разрешить использовать импортное оптоволокно (преимущественно китайское) при производстве кабелей на территории РФ. При этом производители должны самостоятельно обеспечивать скрутку, наложение брони и оболочки - эта часть производства остается локализованной.
Мера временная, с 1 января 2028 года вернется требование к использованию оптического волокна, произведенного в России или странах ЕАЭС. К этому сроку в России либо восстановят производство на ОВС, либо построят новое предприятие, либо производители кабеля должны будут найти поставщиков волокна в странах ЕАЭС.
Дополнительную сложность ситуации придает беспрецедентный рост цен на оптоволокно из Китая. С начала 2026 года китайские поставщики подняли цены для российских покупателей в 2,5–4 раза. В начале 2025 года волокно G.652D стоило 16 юаней (около 180 рублей) за 1 км, к концу года — 25 юаней (около 280 рублей), а в январе 2026-го достигло 40 юаней (около 440 рублей) за 1 км.
Среди причин роста - глобальный дефицит оптоволокна вызван бумом искусственного интеллекта и строительством дата-центров по всему миру. Кроме того, резко вырос спрос со стороны оборонной промышленности - в 2025 году Россия потребила 10,5% мирового производства оптоволокна, хотя ранее ее доля не превышала 1%. Гражданская потребность российских кабельных предприятий – порядка 2 млн км в год. Мощность ОВС могла "закрыть" эту потребность, пока завод работал.
Таким образом, регуляторная часть проблем оперативно смягчена. А вот ситуацию с ценами в ближайшей перспективе нормализовать вряд ли получится.
||
--
теги: производство оптоволокна регулирование локализация производства
--
Публикации по теме:
26.02. [Новости компаний] Рынок оптоволокна: Китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2.5-4 раза / MForum.ru
17.07. [Новости компаний] Производство оптоволокна: Красноярский Германий запустил производство особо чистого тетрахлорида германия / MForum.ru
12.02. [Зарубежные новости] Alcatel и Draka создадут СП / "Ведомости"
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru